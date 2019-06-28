Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович присоединился к команде на сборах в Австрии, сообщается на странице клуба в твиттере. В последнем предсезонном матче армейцы проиграли "Краснодару" со счетом 0:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Политика Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.

Авто Второй этап Международного автомобильного фестиваля Moscow Classic состоится в любую погоду и соберет до пяти тысяч Жигулей 29-30 июня на профессиональной гоночной трассе Moscow RACEWAY пройдет семейный фестиваль Moscow Classic и второй этап международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Происшествия В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП 28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.

Происшествия Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области "В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.

Политика Кадыров разделил мнение Путина про предателей Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Общество «Я думал, у вас будет действительно опасно» Согласно исследованиям компании Boston Consulting Group и данным «стартап-барометра» британской аудиторско-консалтинговой компании EY, Москва входит в топ-5 городов мира, наиболее благоприятных для запуска технологических стартапов и привлечения инвестиций.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Кино Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина Разговоры о новом проекте «Брат-3», главным инициатором которых является исполнитель рэп-шансона Стас Барецкий, продолжают набирать популярность.

Культура Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.

Авто Стартовали продажи роскошного аналога BMW X4 от Honda Компания Honda объявила старт продаж роскошной модификации кросс-купе Honda Avancier. Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X4.

Общество Шарапова показала свой трехэтажный дом в США Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).

Армия и оружие Великобритания не исключает стягивания войск в Прибалтику Великобритания рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в Прибалтике, заявила министр обороны Великобритании Пенелопа Мордонт 28 июня, сообщает латвийское издание Delfi.

Происшествия Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест.