Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в АвстрииГазета.Ru 16:10
Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович присоединился к команде на сборах в Австрии, сообщается на странице клуба в твиттере. В последнем предсезонном матче армейцы проиграли "Краснодару" со счетом 0:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
Обновлено в 15:41
Политика
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом
Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.
Обновлено в 13:51
Авто
Второй этап Международного автомобильного фестиваля Moscow Classic состоится в любую погоду и соберет до пяти тысяч Жигулей
29-30 июня на профессиональной гоночной трассе Moscow RACEWAY пройдет семейный фестиваль Moscow Classic и второй этап международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
Обновлено в 09:10
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Общество
Илон Маск: «Быть предпринимателем — это как жевать стекло, глядя в смертельную бездну»
28 июня 48 лет исполнилось Илону Маску — легендарному основателю PayPal, SpaceX, Tesla и еще целого ряда научно-фантастических (скорее, в хорошем смысле) стартапов.
Обновлено в 06:28
Баскетбол
ЦСКА предложил двухлетний контракт М. Дилэйни
Обновлено в 13:52
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Происшествия
Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области
"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Общество
«Я думал, у вас будет действительно опасно»
Согласно исследованиям компании Boston Consulting Group и данным «стартап-барометра» британской аудиторско-консалтинговой компании EY, Москва входит в топ-5 городов мира, наиболее благоприятных для запуска технологических стартапов и привлечения инвестиций.
Обновлено в 08:38
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Кино
Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина
Разговоры о новом проекте «Брат-3», главным инициатором которых является исполнитель рэп-шансона Стас Барецкий, продолжают набирать популярность.
Обновлено в 12:07
Культура
Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником
Картина была предана в музей в 1976 году, ранее считалось, что полотно лишь копия.
Обновлено в 09:44
Авто
Стартовали продажи роскошного аналога BMW X4 от Honda
Компания Honda объявила старт продаж роскошной модификации кросс-купе Honda Avancier. Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X4.
Обновлено в 03:02
Общество
Шарапова показала свой трехэтажный дом в США
Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Великобритания не исключает стягивания войск в Прибалтику
Великобритания рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в Прибалтике, заявила министр обороны Великобритании Пенелопа Мордонт 28 июня, сообщает латвийское издание Delfi.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Топ-менеджера «Рольфа» отправили под домашний арест
Директор департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест.
Обновлено в 11:55
Игры
Игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»
Обновлено в 17:45
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Кино
Депардье снимется в новой комедии со звездным составом
Обновлено в 12:48