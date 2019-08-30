Футбол
ЧемпионатБистрович: думаю, ЦСКА может считать себя одним из фаворитов группы
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
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Влашич: «Думаю, ЦСКА может выйти из группы в ЛЕ. Мы фавориты вместе с „Эспаньолом“»
Sport24.ruвчера в 07:57
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:37, Вашингтон
Кино
Театр киноактера переформатируют в Центр театра и кино
Государственный театр киноактера, которым руководит народный артист РФ Никита Михалков, будет переформатирован в Центр театра и кино на Поварской.
ТАСС 11:28
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Футбол
Локомотив — Ростов 1:2
Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
RT на русском 11:27
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.
Известия 10:00
Экономика
Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника.
РБК вчера в 08:59
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику.
Lenta.ru 07:46
Космос
Робот «Федор» пожаловался на космонавта на МКС
«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ», — написал робот в твиттере.
Рамблер 11:22
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Политика
Зеленский предложил построить «мемориал примирения» с Польшей
Напомним, 11 июля 2019 г. президент Польши Анджей Дуда в эфире Polske Radio сообщил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — критическое условие для налаживания отношений между странами.
REGNUM 10:27
Кино
Брэд Питт назвал самую сложную роль в своей карьере
Брэд Питт рассказал, что роль в фильме «К звездам», который сейчас готовится к выходу, стала самой сложной в его карьере.
Территория новостей 05:51
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
РИА Новости 10:29
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Общество
Основные работы по благоустройству Москвы завершат ко Дню города
Основные работы по благоустройству Москвы будут завершены ко Дню города, который отмечают в этом году 7 и 8 сентября, сейчас объем выполненных работ составляет 90%, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИА Новости 07:55
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Космос
СМИ: Китай в сентябре запустит спутник BNU-1 для наблюдений за Арктикой и Антарктидой
Китай выведет в сентябре на орбиту микроспутник под кодовым названием "Цзинши-1" (BNU-1) для наблюдений за Арктикой и Антарктидой.
ТАСС 08:06
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Политика
Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях
Президент США Дональд Трамп заявил, что прощает свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут, которая оскорбительно отозвалась о его дочерях.
RT на русском 10:11
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости вчера в 08:52
Футбол
Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»
Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 29 августа в 08:31
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34