Футбол

ЧемпионатЧемпионатБистрович: думаю, ЦСКА может считать себя одним из фаворитов группы

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
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Бистрович считает ЦСКА фаворитом в групповом этапе Лиги Европы

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Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»

По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
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Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

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Ребенок погиб при пожаре в Ярославской области

Ребенок 2018 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в частном доме в деревне Аринкино в Некоузском районе Ярославской области.
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Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
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В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге из-за птиц

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Владимир Путин назвал «нормальное» количество детей в семье

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В Якутии сообщили о состоянии пострадавших в катастрофе Ан-2

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Политика

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Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»

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Технологии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт сооснователя Twitter

Хакеры взломали Twitter-аккаунт сооснователя и генерального директора Twitter Джека Дорси.
7 канал Красноярск вчера в 23:33
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
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В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
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Происшествия

При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

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На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
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Армия и оружие

Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
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Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри

30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри.
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