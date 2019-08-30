Футбол
ЧемпионатБистрович: думаю, ЦСКА может считать себя одним из фаворитов группы
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
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Влашич: «Думаю, ЦСКА может выйти из группы в ЛЕ. Мы фавориты вместе с „Эспаньолом“»
Sport24.ruвчера в 07:57
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:58, Вашингтон
Футбол
«Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура чемпионат России «Уфа» — «Оренбург».
Спорт-Экспресс 03:30
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
Единоборства
Поветкин оказался тяжелее Хьюи Фьюри перед боем
ТАСС вчера в 09:43
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском вчера в 13:04
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Лингард в этом сезоне великолепно помогает команде»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на критику в адрес полузащитника Джесси Лингарда.
Матч ТВ 03:00
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь 29 августа в 13:01
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Трамп намерен по приглашению Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен воспользоваться приглашением канцлера ФРГ Ангелы Меркель и посетить Германию, однако не уточнил сроки визита.
ТАСС вчера в 19:04
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ вчера в 05:51
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в Ярославской области
Ребенок 2018 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в частном доме в деревне Аринкино в Некоузском районе Ярославской области.
Известия 03:47
Политика
Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности
Новая Верховная рада подавляющим большинством голосов приняла в первом чтении законопроект об изменении конституции Украины, где говорится о депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru вчера в 08:29
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета вчера в 02:51
Происшествия
Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге из-за птиц
Время Пресс вчера в 00:27
Политика
Владимир Путин назвал «нормальное» количество детей в семье
VSE42 Новости 00:53
Происшествия
В Якутии сообщили о состоянии пострадавших в катастрофе Ан-2
Состояние четырех человек, пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии, остается стабильно тяжелым.
Российская газета вчера в 22:55
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт сооснователя Twitter
Хакеры взломали Twitter-аккаунт сооснователя и генерального директора Twitter Джека Дорси.
7 канал Красноярск вчера в 23:33
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Армия и оружие
Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога заявил о переговорах с Москвой по поставкам российских истребителей Су-57, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:24
Происшествия
Десятки человек отравились на свадьбе в армянском Гюмри
30 человек попали в больницу после свадьбы в армянском городе Гюмри.
Известия 02:40