Футбол

Бистрович: «ЦСКА стал сильнее, чем был в прошлом дерби»Sport.ru вчера в 18:59

Спартак — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Хорватский хавбек московских "красно-синих" Кристиан Бистрович дал небольшой комментарий перед столичным дерби против "Спартака", заявив, что "армейцы" стали сильнее в сравнении с самими собой в рамках прошлого дерби.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кристиян Бистрович: «ЦСКА стал сильнее по сравнению с прошлым матчем против „Спартака“»

Спорт-Экспресс01:35

Бистрович: «ЦСКА стал сильнее, чем был в прошлом дерби»

Sport.ruвчера в 18:59

Сергей и Тимофей Галанины: ЦСКА может победить «Спартак». Но будет 1:1

Советский спортвчера в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика

«Военторг» запустил продажу куртки «как у Путина»

Обновлено вчера в 17:06
Политика

Мэй вновь попросила ЕС о продлении Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Общество

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Происшествия

Расшифрованы последние слова экипажа разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Министр финансов Саратовской области ушел в отставку

Сегодня, 5 апреля, министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев был освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 01:47
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:52
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Первый развод караулов в Кремле проведут 13 апреля

Военнослужащие Президентского полка проведут первый в 2019 году торжественный развод пеших и конных караулов 13 апреля, сообщили в пресс-службе ФСО.
Обновлено в 04:07
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Наука

Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита

В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Трое детей пострадали во время пожара в Якутии

Три ребенка пострадали во время пожара, который случился в частном жилом доме, располагающемся в Чурапчинском районе Якутии.
Обновлено в 03:41
Общество

Женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Жительница шотландского города Глазго узнала о своей беременности за 45 минут до родов. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Политика

Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму

Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.
Обновлено в 02:18
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi найдена опасная уязвимость

Было установлено, что благодаря уязвимости можно установить на смартфон различные приложения для вымогательства и слежки.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

В Каменске-Уральском прокуратура проверит лицей из-за мусора в борще

Прокуратура Каменска-Уральского проведет проверку в лицее №9, ученики которого якобы нашли упаковку из-под таблеток в борще в школьной столовой.
Обновлено в 03:48
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ускорении госзакупок

Правительство внесло в Госдуму проект закона, в котором предлагаются меры для более оперативной закупки товаров, проведения работ и оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 03:47
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

«Лента» сообщила о предложении «Магнита» выкупить сеть за $1,8 млрд

«Лента» разместила на площадке Лондонской биржи сообщение, из которого следует, что 11 марта «Магнит» высказал готовность приобрести всю сеть гипермаркетов.
Обновлено в 04:17
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Происшествия

В Греции пройдет заседание суда по делу Александра Винника

Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.
Обновлено в 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное