Футбол
Бистрович: «ЦСКА стал сильнее, чем был в прошлом дерби»Sport.ru вчера в 18:59
Хорватский хавбек московских "красно-синих" Кристиан Бистрович дал небольшой комментарий перед столичным дерби против "Спартака", заявив, что "армейцы" стали сильнее в сравнении с самими собой в рамках прошлого дерби.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Общество
ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками
Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Футбол
Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами. „Зенит“ в том числе»
"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
Российская Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:56
Политика
Песков не считает высоким процент россиян, желающих эмигрировать
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал свою оценку исследованию, согласно которому «каждый пятый россиянин хочет эмигрировать».
Обновлено в 05:27
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
«Аталанта» повторила рекорд «Ювентуса» 80-летней давности
Обновлено в 04:47
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Саратове на автостоянке произошла перестрелка
В Саратове сегодня, 5 апреля, произошла перестрелка.
Обновлено в 03:51
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах
Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.
Обновлено в 04:30
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Минэнерго ожидает добычу угля к 2025 году на уровне 545 миллионов тонн
Минэнерго РФ ожидает добычу угля к 2025 году на уровне 545 миллионов тонн, к 2030 году - 590 миллионов тонн, сообщил глава министерства Александр Новак.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9
В России версия смартфона с 64 гигабайтами ПЗУ стоит 4 990 рублей, а со 128 гигабайтами ПЗУ — 37 990 рублей.
Обновлено в 01:06
Здоровье
ВОЗ: средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет
С начала XXI века средняя продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49