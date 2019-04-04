Бистрович: «ЦСКА стал сильнее, чем был в прошлом дерби»Sport.ru вчера в 18:59

Хорватский хавбек московских "красно-синих" Кристиан Бистрович дал небольшой комментарий перед столичным дерби против "Спартака", заявив, что "армейцы" стали сильнее в сравнении с самими собой в рамках прошлого дерби.

Бистрович: «ЦСКА стал сильнее, чем был в прошлом дерби»

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