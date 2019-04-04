Футбол
Бистрович: «ЦСКА стал сильнее, чем был в прошлом дерби»Sport.ru вчера в 18:59
Хорватский хавбек московских "красно-синих" Кристиан Бистрович дал небольшой комментарий перед столичным дерби против "Спартака", заявив, что "армейцы" стали сильнее в сравнении с самими собой в рамках прошлого дерби.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Политика
Штаб Порошенко уличил Зеленского в фальсификации результатов тестов
Олег Медведев, являющийся руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты и действующего главы страны Петра Порошенко, считает, что Владимир Зеленский мог пойти на фальсификацию в ходе тестирования организма на предмет нахождения в нём запрещённых веществ.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Роман Гриценко познакомил родителей с новой девушкой
Обновлено в 05:00
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Жена актера Алека Болдуина предрекла скорую смерть их общему ребенку
Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Семилетний мальчик умер после сделанного в больнице Махачкалы укола
Семилетний мальчик умер после укола в больнице Махачкалы. У него произошел анафилактический шок, начались судороги, и он впал в кому.
Обновлено в 06:02
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Авто
Еврокомиссия обвинила крупные автоконцерны в картельном сговоре
Ведущие мировые автомобилестроительные концерны BMW, Daimler и Volkswagen обвинены Еврокомиссией (ЕК) в картельном сговоре.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Мужчина открыл стрельбу из автомата в центре Казани, рядом со стенами кремля. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Мужчине снесло голову лопастью вертолета в США
Фрагмент лопасти оторвался, залетел в салон проезжавшего мимо автомобиля и снес голову пассажиру машины.
Обновлено в 08:44
Политика
Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Ливии
По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве надеются, что в этой стране не возобновится кровопролитие Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за тем, как развиваются события в Ливии, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Татарстане от «незамерзайки» погибли три человека
Предварительно, родственница одного из трех погибших купила неустановленную спиртосодержащую жидкость, в ее составе была "незамерзайка".
Обновлено в 07:05
Общество
Алексей Цыденов: «Бурятия построит самые лучшие очистные на Байкале»
Бурятия построит самые лучшие очистные сооружения на Байкале, заменив устаревшие, заявил глава региона Алексей Цыденов сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:39
Футбол
МЮ составил список целей на летнее трансферное окно
Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков.
Обновлено в 07:14