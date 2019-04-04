Футбол

Бистрович: «ЦСКА стал сильнее, чем был в прошлом дерби»Sport.ru вчера в 18:59

Спартак — ЦСКА
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Хорватский хавбек московских "красно-синих" Кристиан Бистрович дал небольшой комментарий перед столичным дерби против "Спартака", заявив, что "армейцы" стали сильнее в сравнении с самими собой в рамках прошлого дерби.
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ЦСКА: за сутки до дерби

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Кристиян Бистрович: «ЦСКА стал сильнее по сравнению с прошлым матчем против „Спартака“»

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Советский спортвчера в 12:00

Бистрович: «ЦСКА стал сильнее, чем был в прошлом дерби»

Sport.ruвчера в 18:59
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
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