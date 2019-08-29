Экономика

РБКРБКБиржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам

Поводом для роста стало заявление официального представителя министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что страна готова вести переговоры. Это вызвало новый всплеск надежд на прогресс на встрече представителей США и Китая в Вашингтоне в следующем месяце.
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Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам

РБК01:58

Вчерашний кураж поддержит российских «быков» в начале дня

Finam.Ru02:44

Пекин поддерживает контакты с Вашингтоном в преддверии роста пошлин на китайские товары

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В Пекине готовы ответить на пошлины Вашингтона

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В Китае готовы ответить на пошлины США

РИА Новостивчера в 05:41

Азиатские фондовые индексы растут на ослаблении напряженности вокруг конфликта США и КНР

Финмаркет02:15

Рубль цепляется за любую надежду

Profinance.ruвчера в 04:27
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Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
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Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
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Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

Ночью таксист уснул за рулем и влетел в столб на Выборгской набережной

По словам очевидцев, водитель транспортного средства уснул за рулем и протаранил столб.
Piter.tv 02:39
Происшествия

В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ

19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

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Футбол

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Первый матч завершился победой «Браги» со счетом 1:0. Читайте также: Зелимхан Бакаев: «Спартак» готов к игре с «Брагой» и настроен только на победу Олег Кононов: Понимаю, как обыграть «Брагу», должны понимать и игроки «Спартака»
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США отметили общий недостаток российских истребителей

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Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone

Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
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Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой

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Комсомольская правда вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала, кто виноват в ее уходе с лейбла Максима Фадеева

Наргиз заверила, что во главе лейбла стоит не Фадеев, а Серябкина – бывшая солистка «Серебра».
Gazeta.SPb вчера в 19:30
Футбол

«Монако» договорился с «Интером» о трансфере Икарди

Евро-футбол.ру 01:17
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Общество

Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади

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Интерфакс 02:16
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
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Названа опасность злоупотребления кофе

Lenta.ru вчера в 20:16
Кино

Скарлетт Йоханссон заметно поправилась

Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Спорт

В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде

В реке Енисей в ходе тренировки утонул чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.
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Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Экономика

В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ

Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
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Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов

Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Футбол

Дешам – о травме Мбаппе: «Килиан сможет перезарядить свои батарейки»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал потерю форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед двумя матчами отбора к Евро-2020.
Бомбардир.ру 00:21
Экономика

Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ

Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).
Известия вчера в 17:50
Политика

Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Общество

В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ

Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
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Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
Интерфакс-Спорт вчера в 12:57
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