Экономика

РБКРБКБиржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам

Поводом для роста стало заявление официального представителя министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что страна готова вести переговоры. Это вызвало новый всплеск надежд на прогресс на встрече представителей США и Китая в Вашингтоне в следующем месяце.
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Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам

РБК01:58

Пекин поддерживает контакты с Вашингтоном в преддверии роста пошлин на китайские товары

ТАССвчера в 04:45

Азиатские фондовые индексы растут на ослаблении напряженности вокруг конфликта США и КНР

Финмаркет02:15

В Пекине готовы ответить на пошлины Вашингтона

Парламентская газетавчера в 06:03

В Китае готовы ответить на пошлины США

РИА Новостивчера в 05:41

Вчерашний кураж поддержит российских «быков» в начале дня

Finam.Ru02:44

Рубль цепляется за любую надежду

Profinance.ruвчера в 04:27
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Apple назначила дату презентации iPhone 11

Евразия Daily вчера в 21:34
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Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
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Сценарий Судного дня: Елизавету II готовятся эвакуировать из Лондона

"Сценарий Судного дня" могут задействовать в случае, если протесты и возмущение, вызванные "Брекзитом", выйдут из-под контроля.
ТВ Центр вчера в 11:41
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

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Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Футбол

Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов

"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ вчера в 17:24
Технологии

Samsung и SK Telecom показали работу 5G при движении со скоростью более 200 км/ч

3DNews 03:08
Политика

Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика

Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Здоровье

Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

Известия вчера в 09:51
Политика

Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ

Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
News.ru вчера в 16:45
Здоровье

В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы

В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Экономика

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Политика

Зеленский не помиловал лиц, участвующих в обмене с Россией

Украинский президент пока не принял решение о помиловании заключенных, участвующих в обмене с Россией.
URA.Ru 03:16
Политика

Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Кино

Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

РИА Новости вчера в 16:03
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Позиция предшественника Пристайко Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.
РИА Новости вчера в 19:42
Армия и оружие

Трое ополченцев ДНР погибли после обстрела ВСУ

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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
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Курс дела вчера в 07:42
Армия и оружие

В ФСВТС рассказали о подготовке новых контрактов с Кубой

В пресс-службе отметили, что в настоящее время у России и Кубы есть ряд подписанных контрактов на ремонт и восстановление ранее поставленного имущества российского производства.
RT на русском 02:53
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