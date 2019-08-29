Поводом для роста стало заявление официального представителя министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что страна готова вести переговоры. Это вызвало новый всплеск надежд на прогресс на встрече представителей США и Китая в Вашингтоне в следующем месяце.

Биржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам

Происшествия Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Политика Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.

Политика Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.

Политика Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.

Здоровье В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.

Политика Зеленский не помиловал лиц, участвующих в обмене с Россией Украинский президент пока не принял решение о помиловании заключенных, участвующих в обмене с Россией.

Транспорт Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Позиция предшественника Пристайко Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.

Футбол Роналду и Неймар подрались на световых мечах в средневековых костюмах и париках (видео) По сюжету Роналду и Неймар дерутся то на шпагах, то на световых мечах — в зависимости от предпочтений зрителей.

Здоровье В Трехгорном из единственной больницы массово увольняются хирурги Стоит напомнить, медсанчасть в Трехгорном – единственная больница на тридцать пять тысяч человек.