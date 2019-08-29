Экономика
РБКБиржи выросли после того, как Китай заявил о готовности к переговорам
Поводом для роста стало заявление официального представителя министерства торговли Китая Гао Фэна о том, что страна готова вести переговоры. Это вызвало новый всплеск надежд на прогресс на встрече представителей США и Китая в Вашингтоне в следующем месяце.
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Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Общество
Сценарий Судного дня: Елизавету II готовятся эвакуировать из Лондона
"Сценарий Судного дня" могут задействовать в случае, если протесты и возмущение, вызванные "Брекзитом", выйдут из-под контроля.
ТВ Центр вчера в 11:41
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Футбол
Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Технологии
Samsung и SK Telecom показали работу 5G при движении со скоростью более 200 км/ч
3DNews 03:08
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Известия вчера в 09:51
Политика
Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ
Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
News.ru вчера в 16:45
Здоровье
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Политика
Зеленский не помиловал лиц, участвующих в обмене с Россией
Украинский президент пока не принял решение о помиловании заключенных, участвующих в обмене с Россией.
URA.Ru 03:16
Политика
Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу.
RT на русском 02:30
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Кино
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Позиция предшественника Пристайко Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.
РИА Новости вчера в 19:42
Армия и оружие
Трое ополченцев ДНР погибли после обстрела ВСУ
Московский Комсомолец вчера в 13:25
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
Футбол
Роналду и Неймар подрались на световых мечах в средневековых костюмах и париках (видео)
По сюжету Роналду и Неймар дерутся то на шпагах, то на световых мечах — в зависимости от предпочтений зрителей.
Матч ТВ 03:05
Здоровье
В Трехгорном из единственной больницы массово увольняются хирурги
Стоит напомнить, медсанчасть в Трехгорном – единственная больница на тридцать пять тысяч человек.
Курс дела вчера в 07:42
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали о подготовке новых контрактов с Кубой
В пресс-службе отметили, что в настоящее время у России и Кубы есть ряд подписанных контрактов на ремонт и восстановление ранее поставленного имущества российского производства.
RT на русском 02:53