Политика
В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei
В Канаде по запросу США задержали финансового директора HuaweiРИА Новостивчера в 17:31
Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
РИА Новостивчера в 17:31
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Политика
США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её
Соединённые Штаты призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать её так, чтобы её дальность, как заявили в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:54
Политика
Суд в США назначил Бутиной государственного адвоката
В США суд назначил россиянке Марии Бутиной государственного адвоката. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу судебных документов.
Обновлено в 15:52
Политика
Лавров и глава МИД Германии обсудили инцидент в Керченском проливе
Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в ходе встречи в Милане обсудили незаконные действия Украины в Керченском проливе.
Обновлено в 14:27
Политика
Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ
Обновлено в 15:38
Политика
Верховная Рада одобрила прекращение Договора о дружбе с РФ
Верховная рада одобрила предложение президента Петра Порошенко расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 12:38
Политика
Климкин: Венгрия заявила о прекращении выдачи паспортов украинцам
Климкин напомнил о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что выдача паспортов на украинской территории не противоречит украинским законам.
Обновлено в 15:56
Политика
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы ВМФ РФ
Ракетный эсминец ВМС США "Маккэмпбелл" демонстративно прошел мимо залива Петра Великого рядом с Владивостоком и где находится главная база ВМФ России в Тихом океане.
Обновлено в 14:03
Политика
В Париже заявили об угрозе свершения госпереворота «желтыми жилетами»
Встревоженность властей республики вызвана сообщениями правоохранительных органов о распространении угроз убийства и призывов брать с собой оружие со стороны протестующих.
Обновлено в 15:48
Политика
Медведев назвал пенсионные изменения «самым трудным решением»
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым трудным за последнее десятилетие.
Обновлено в 14:00
Политика
В администрации Порошенко отрицают причастность президента к УПЦ МП
Напомним, наместник Почаевской лавры митрополит Владимир опубликовал открытое письмо, в котором призвал Петра Порошенко остановить давление власти на церковь, мотивировав это тем, что Порошенко раньше имел хорошие отношения с УПЦ МП и даже служил иподьяконом.
Обновлено в 15:47
Политика
Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии
Обновлено в 15:56
Политика
Президент Эквадора рассказал о ситуации вокруг Ассанжа
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть эквадорское посольство в Лондоне без риска для жизни.
Обновлено в 15:57
Политика
Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку
Главкому ВМС Украины Игорю Воронченко стоило бы выйти в отставку, а не отправляться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе
Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.
Обновлено в 15:41