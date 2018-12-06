Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

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