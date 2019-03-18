Финансы
Уолл-стрит растёт в ожидании собрания ФРС СШАREGNUM вчера в 15:23
Все основные индексы фондового рынка США завершили торги понедельника в «зеленой зоне», 18 марта передает агентство Reuters.
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S&P 500 и Nasdaq в плюсе за счет техсектора, Dow под давлением из-за Boeing
Financial Oneвчера в 10:38
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Кино
Умер кинорежиссёр Марлен Хуциев
Обновлено в 01:46
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Общество
Суд отказался разблокировать клип рэпера Хаски
Обновлено в 05:31
Политика
Кремль надеется на приход к власти на Украине «президента мира»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ждут, что к власти на Украине в результате выборов придет президент мира, а не войны.
Обновлено в 06:44
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца «Борей»
Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 05:58
Энергетика
Вагит Алекперов призвал вернуть продажу алкоголя на АЗС
Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Обновлено в 03:54
Общество
Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира
Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 00:39
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Политика
Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения
Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер, которые будут регулировать отношения Брюсселя с Лондоном, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 06:15
Экономика
ЦБ назвал лидирующие по выводу денег в тень секторы экономики
Банк России назвал секторы экономики, формировавшие основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Политика
Меркачева: Калви просит не политизировать его дело
Американский бизнесмен, основатель Baring Vostok Майкл Калви, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, просит не политизировать его дело.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Общество
Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать
Обновлено в 04:40
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
В феврале выпуск продукции российских промышленных предприятий ускорился на 4,1 процента, сообщает Росстат.
Обновлено в 02:00
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Космос
Роскосмос обещал скоро отправить космонавтов на Луну
Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что в скором времени российские космонавты смогут отправиться на Луну.
Обновлено в 06:47
Авто
«Яндекс» и Hyundai вместе займутся разработкой беспилотных автомобилей
Одним из направлений сотрудничества станет разработка программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса».
Обновлено в 05:01
Происшествия
Семь человек отравились газом в подмосковном Чехове
По предварительным данным, люди отравились угарным газом из-за того, что прогорела вытяжка на газовой колонке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 05:47
Общество
Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта
Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Политика
Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики
Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Петербурге и Великом Новгороде ликвидирована сеть лже-фармацевтов
Злоумышленники продавали БАДы пенсионерам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Великом Новгороде.
Обновлено в 06:44