Финансы
Биржи Уолл-стрит растут в преддверии заседания ФРСПРАЙМ вчера в 10:23
Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в плюсе в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
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S&P 500 и Nasdaq в плюсе за счет техсектора, Dow под давлением из-за Boeing
Financial Oneвчера в 10:38
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия
В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов
Обновлено в 07:42
Общество
Московский планетарий анонсировал «воронье» полнолуние 21 марта
Предвещающее конец зимы полнолуние, получившее название "воронье", наступит 21 марта, сообщает во вторник Московский планетарий.
Обновлено в 06:49
Политика
Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО
Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы
В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Лавров прокомментировал назначение Гуайдо посла Венесуэлы в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя назначение венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо нового представителя Каракаса в США, напомнил, что послов имеют право назначать только официальные правительства стран-членов ООН.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Apple представил новые iPad Air и iPad Mini
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Пять картин похищены из галереи в центре Москвы
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников
Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Политика
Законопроект о муниципальных округах Госдума приняла в I чтении
Законопроект, позволяющий создавать муниципальные округа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Мигранты дали ответ после изнасилования россиянки мигрантами
Изнасилование в Якутске женщины мигрантами из Киргизии используется для разжигания межнациональной розни, заявил радиостанции «Говорит Москва» председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.
Обновлено в 06:39
Кино
Названо вероятное место прощания с режиссером Марленом Хуциевым
Обновлено в 02:48
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Вагит Алекперов призвал вернуть продажу алкоголя на АЗС
Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей»
Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Кортни Кардашьян показала обнаженное фото в ванной
Кортни Кардашьян показала поклонникам обнаженное фото, сделанное в ванне с пеной.
Обновлено в 03:34
Политика
Меркачева: Калви просит не политизировать его дело
Американский бизнесмен, основатель Baring Vostok Майкл Калви, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, просит не политизировать его дело.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Политика
Президент России подписал закон о фейковых новостях
В понедельник, 18 марта, президент Владимир Путин подписал ряд законов, ранее принятых Государственной Думой.
Обновлено в 03:36
Здоровье
В Башкирии врачи получат премию за раннее выявление рака
Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о премировании медицинских работников, которые выявят у пациентов рак на I и II стадиях.
Обновлено в 05:40
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Наука
В Великобритании установили личность Джека-потрошителя
Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено вчера в 05:54
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
Дзюба поздравил Кокорина с днем рождения
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. 19 марта игроку исполнилось 28 лет.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Чехове семь человек отравились газом
Обновлено в 03:32
Транспорт
ЦОДД рекомендовал водителям не менять зимнюю резину до середины апреля
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы посоветовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до середины апреля.
Обновлено в 06:49
Авто
Семейство Bentley Continental GT получило мотор V8
Купе и кабриолет Bentley Continental GT V8 получат пневматическую подвеску с регулировкой жесткости, а также активную систему подавления кренов Dynamic Ride, которая помогает добиться высокой устойчивости автомобиля во время движения.
Обновлено в 00:43
Политика
Порошенко озвучил план по возвращению Крыма
План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26