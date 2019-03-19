Финансы

Биржи Уолл-стрит растут в преддверии заседания ФРСПРАЙМ вчера в 10:23

Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в плюсе в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
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ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,38%

Financial One09:32

Фондовый рынок США растёт благодаря ФРС и Boeing

REGNUM15:31

Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Росбалт10:40

Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков

Глас Народа12:39

Биржи США закрылись разнонаправленно на ожидании новостей от Федрезерва

ПРАЙМ17:00

Американские рынки акций закрылись в зеленой зоне

Финмаркет01:34

Вверх или вниз? Индексы не определились с направлением движения

РБКвчера в 09:48
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Музыка

«Мегаспорт» не выдержит оборудования «Арии»: концерт перенесён

Концерт группы "Ария", запланированный на 23 марта 2019 года в ДС "Мегаспорт", перенесён на "ВТБ-Арену Динамо" и состоится 30 апреля.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов

Обновлено в 01:33
Политика

СМИ назвали дату переговоров в формате «2+2» между США и Японией

Переговоры между главами внешнеполитических ведомств и министрами обороны Японии и США состоятся 19 апреля в Вашингтоне, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено в 20:43
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57
Спорт

Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева

Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Культура

В Большом театре назвали лауреатов премии BraVo

Премию BraVo в области классического искусства вручили во вторник на Исторической сцене Большого театра, обладателями награды стали российская оперная певица Венера Гимадиева, знаменитый китайский бас Хао Чжан Тян, молодой пианист Иван Бессонов и другие, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 16:12
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено в 15:50
Космос

США хотят поработить мир: Готовится миссия по поиску новых полезных ископаемых на астероидах

Американское космическое агентство NASA сообщило, что готовится миссия по поиску новых полезных ископаемых на астероидах Весте и Церере, точнее последний признали карликовой планетой.
Обновлено в 11:00
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ

Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 00:30
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Общество

Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди

Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.
Обновлено в 20:30
Наука

Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде

Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено в 18:41
Авто

«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Космос

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

В конце прошлого года над Беринговым морем взорвался метеорит.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Мексика одобрила кандидатуру нового посла США

МИД Мексики во вторник одобрил кандидатуру нового посла США в стране Кристофера Ландау, говорится в сообщении мексиканского дипломатического ведомства.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Подростки избили бездомного в Воронеже

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики

Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Экономика

Росстат сообщил о росте промышленного производства

В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года.
Обновлено в 01:06
Авто

Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8

Пресс-служба британского ультралюксового бренда представила новую версию Bentley Continental GT и GT Convertible с бензиновым мотором V8, тем же самым, что живет под капотом кроссовера Bentayga.
Обновлено в 06:38
Хоккей

Александр Хованов подписал контракт с «Миннесотой»

Российский форвард Александр Хованов подписал контракт новичка с командой НХЛ "Миннесотой Уайлд".
Обновлено в 16:40
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Обновлено в 14:25
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

Обновлено в 13:23
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия по факту произошедшего было возбуждено осенью 2017 года только с 12-й попытки.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729

Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:56
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