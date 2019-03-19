Финансы

Биржи Уолл-стрит растут в преддверии заседания ФРСПРАЙМ вчера в 10:23

Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в плюсе в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
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Биржи США закрылись разнонаправленно на ожидании новостей от Федрезерва

ПРАЙМ17:00

Вверх или вниз? Индексы не определились с направлением движения

РБКвчера в 09:48

Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Росбалт10:40

Вечерний обзор рынка акций 19.03.19. Рынки растут в ожидании заседания центральных банков

Глас Народа12:39

ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,38%

Financial One09:32

Американские рынки акций закрылись в зеленой зоне

Финмаркет01:34

Фондовый рынок США растёт благодаря ФРС и Boeing

REGNUM15:31
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Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом

Российская теле- и радиоведущая Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Шойгу передал Асаду послание Путина

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено в 13:15
Политика

Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области

Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 11:20
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Политика

Казахстанцы массово скупают доллары после отставки Назарбаева

Курс тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахстанцы массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 18:51
Экономика

Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов

Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.
Обновлено в 22:17
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной попала в больницу

Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
Обновлено в 09:02
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.
Обновлено в 03:21
Кино

Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса ММКФ-2019

Южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета" Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 18 по 25 апреля.
Обновлено в 11:25
Энергетика

В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено в 16:37
Общество

Финляндия стала самой счастливой страной в мире

Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено в 21:27
Политика

Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено в 19:17
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Здоровье

В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады

На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.
Обновлено в 04:13
Театры

Алексей Рыбников сделал оперу из «Войны и мира»

Отвечая на вопросы журналистов, Рыбников рассказал, что вопрос собственного театра "стоит сейчас критично", потому что подвал собственного дома худрука, где проходят репетиции труппы, подлежит плановому ремонту вплоть до 2026-го года.
Обновлено в 10:36
Политика

В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".
Обновлено в 18:50
Хоккей

Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено в 22:23
Политика

США понимают наличие российских интересов в Венесуэле, заявил Рябков

Россия по всем каналам прорабатывает вопрос защиты своих экономических операторов в Венесуэле, США понимают наличие российских интересов в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 15:24
Политика

Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57
Политика

В Казахстане сегодня принесет присягу новый президент страны

Правивший почти 30 лет Нурсултан Назарбаев передал свой пост Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 20:06
Культура

Наталия Орейро рассказала, что чувствует себя «почти русской»

В преддверии нового тура Орейро призналась, что чувствует себя «почти русской».
Обновлено в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
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