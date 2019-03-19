Финансы
Биржи Уолл-стрит растут в преддверии заседания ФРСПРАЙМ вчера в 10:23
Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в плюсе в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом
Российская теле- и радиоведущая Анфиса Чехова улетела в Абу-Даби с сыном и лучшим другом.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено в 13:15
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено в 11:20
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Политика
Казахстанцы массово скупают доллары после отставки Назарбаева
Курс тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахстанцы массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 18:51
Экономика
Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов
Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.
Обновлено в 22:17
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной попала в больницу
Мама Марии Порошиной попала в больницу Наталья Красноярская почувствовала себя плохо на работе.
Обновлено в 09:02
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%
Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.
Обновлено в 03:21
Кино
Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса ММКФ-2019
Южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета" Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 18 по 25 апреля.
Обновлено в 11:25
Энергетика
В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%
Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено в 16:37
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной в мире
Как объяснили в аналитическом центре Next Era, власти Финляндии с 1960-х годов проводят тщательные исследования в сферах здравоохранения, образования и занятости, а также стремятся повысить комфорт и безопасность граждан.
Обновлено в 21:27
Политика
Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено в 19:17
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Здоровье
В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады
На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.
Обновлено в 04:13
Театры
Алексей Рыбников сделал оперу из «Войны и мира»
Отвечая на вопросы журналистов, Рыбников рассказал, что вопрос собственного театра "стоит сейчас критично", потому что подвал собственного дома худрука, где проходят репетиции труппы, подлежит плановому ремонту вплоть до 2026-го года.
Обновлено в 10:36
Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»
Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".
Обновлено в 18:50
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено в 22:23
Политика
США понимают наличие российских интересов в Венесуэле, заявил Рябков
Россия по всем каналам прорабатывает вопрос защиты своих экономических операторов в Венесуэле, США понимают наличие российских интересов в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 15:24
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 20:08
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57
Политика
В Казахстане сегодня принесет присягу новый президент страны
Правивший почти 30 лет Нурсултан Назарбаев передал свой пост Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 20:06
Культура
Наталия Орейро рассказала, что чувствует себя «почти русской»
В преддверии нового тура Орейро призналась, что чувствует себя «почти русской».
Обновлено в 09:55