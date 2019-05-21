Финансы
Биржи Уолл-стрит растут на спаде рисков эскалации торговой войны с КитаемПРАЙМ вчера в 10:38
Американские фондовые индексы во вторник демонстрируют позитивную динамику на ослаблении опасений рынка по поводу развития торгового конфликта между США и Китаем, возросших накануне в связи с ситуацией с Huawei, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика
Климкин оценил первые кадровые назначения Зеленского
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 22 мая, оценил первые кадровые назначения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Политика
Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Политика
Совфед освободил Сыдорука от должности замгенпрокурора
Совет Федерации на пленарном заседании освободил государственного советника юстиции 1 класса Ивана Сыдорука от должности замгенпрокурора, передает 22 мая сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:03
Политика
Первомайское шествие в Петербурге обсудили на заседании ЗакСа
Как пишет издание «Невские Новости», о подробностях первомайского марша рассказал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Общество
«Проект» нашел связанную с друзьями Путина дачу на Рублевке. Ее охраняет ФСО
Обновлено в 03:00
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Общество
Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона»
Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».
Обновлено в 05:09
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Врачи ДОКБ проведут приём в 11 районах Тверской области
В 11 районах Тверской области детскому населению будет оказана консультативная помощь врачами ДОКБ.
Обновлено в 03:41
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Общество
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске
Лайнер останется здесь в качестве музейного экспоната.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика
Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду
Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Происшествия
СК попросит заочно арестовать соучастника хищения 850 млн рублей у метро Москвы
По данным следствия, с апреля по июль 2015 года гендиректор компании «Авто Селл» Гюля Коган вместе с Геллером похитили крупную сумму денег, предназначавшуюся для оплаты рекламной площади.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Политика
В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.
Обновлено в 05:10
Политика
Порошенко обвинили на Украине в госизмене
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Экономика
В России планируют выпускать ароматные вагоны
Обновлено в 05:23
Происшествия
Поджегший церковь в Карелии подросток оказался невменяемым
Обвиняемый в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в Кондопоге несовершеннолетний признан невменяемым.
Обновлено в 05:53
Космос
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ФГУП «ЦЭНКИ».
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Политика
Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным
Обновлено в 04:38
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Авто
Кладбище забытых Ferrari - грустная история коллекционера
Семья адвоката обратилась к Полу Коксу – уважаемому человеку, организатору ежегодных фестивалей Ferrari в Хьюстоне.
Обновлено в 05:38