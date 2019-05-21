Биржи Уолл-стрит растут на спаде рисков эскалации торговой войны с КитаемПРАЙМ вчера в 10:38

Американские фондовые индексы во вторник демонстрируют позитивную динамику на ослаблении опасений рынка по поводу развития торгового конфликта между США и Китаем, возросших накануне в связи с ситуацией с Huawei, свидетельствуют данные торгов.

Биржи Уолл-стрит растут на спаде рисков эскалации торговой войны с Китаем

Политика Климкин оценил первые кадровые назначения Зеленского Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 22 мая, оценил первые кадровые назначения нового президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия В Италии перевернулся автобус с российскими туристами В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.

Политика Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.

Политика Совфед освободил Сыдорука от должности замгенпрокурора Совет Федерации на пленарном заседании освободил государственного советника юстиции 1 класса Ивана Сыдорука от должности замгенпрокурора, передает 22 мая сообщает ТАСС.

Политика Первомайское шествие в Петербурге обсудили на заседании ЗакСа Как пишет издание «Невские Новости», о подробностях первомайского марша рассказал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Шоу-бизнес На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.

Происшествия Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.

Общество Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона» Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».

Здоровье Врачи ДОКБ проведут приём в 11 районах Тверской области В 11 районах Тверской области детскому населению будет оказана консультативная помощь врачами ДОКБ.

Происшествия Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне» Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.

Происшествия Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.

Политика Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.

Происшествия СК попросит заочно арестовать соучастника хищения 850 млн рублей у метро Москвы По данным следствия, с апреля по июль 2015 года гендиректор компании «Авто Селл» Гюля Коган вместе с Геллером похитили крупную сумму денег, предназначавшуюся для оплаты рекламной площади.

Происшествия В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.

Политика В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.

Политика Порошенко обвинили на Украине в госизмене Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Политика Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника» Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.

Происшествия Поджегший церковь в Карелии подросток оказался невменяемым Обвиняемый в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в Кондопоге несовершеннолетний признан невменяемым.

Космос Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ФГУП «ЦЭНКИ».