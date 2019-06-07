Финансы
Биржи США закрылись в плюсе на вероятности отсрочки пошлин для МексикиПРАЙМ вчера в 16:57
Основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.
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Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Экономика
Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы
Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.
Обновлено в 06:53
Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Политика
Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа
Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 06:44
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца
В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе
Министерство обороны Украины отметило обострение ситуации в Донбассе.
Обновлено в 07:06
Общество
В Краснодаре закрывают мединститут высшего сестринского образования
Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования остался без аккредитации год назад, после того как не прошел проверку Рособрнадзора.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Анна Плетнева пожаловалась на угрозы мужа
Артистка уже 14 лет живет в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. Избранник Анны Плетневой давно был против откровенных фотосессий жены.
Обновлено в 06:00
Политика
Путин пригласил американскую журналистку на татами
Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол
«Реал» презентовал новую домашнюю форму
«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Для устранения Эболы в ДР Конго может потребоваться еще два года – ВОЗ
В соответствии с «худшим сценарием», текущая вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго может продолжаться еще в течение двух лет.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.
Обновлено в 04:30
Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Футбол
КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:48