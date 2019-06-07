Экономика
Биржи США закрылись в плюсе на вероятности отсрочки пошлин для МексикиПРАЙМ вчера в 16:57
Основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Наука
Создано приложение, которое определяет причину крика ребенка
Инженеры и биологи совместно разработали специальный алгоритм автоматического распознавания речи, который определяет особенности крика каждого ребенка.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам
Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:21
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Авто
В сети показали Porsche 356 RSR 1960 года выпуска от Emory Motorsports
Проект Porsche 356 RSR от Emory Motorsport представляет собой гибрид двух машин — 1960 и 1990 года выпуска.
Обновлено в 14:47
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Технологии
На объектах «Ленэнерго» будут внедрены цифровые технологии Siemens
Соглашение предусматривает взаимодействие компаний по внедрению современных технологий и решений для построения инновационной энергетической системы, в частности, модернизацию распределительной сети 6 кВ в районе подстанции №18 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:53
Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены
Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:58
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Интернет
Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»
Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В американских ВВС появился бородатый летчик в тюрбане
ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры
6-летний мальчик уже начал подготовку к пополнению в своей семье.
Обновлено в 14:43
Космос
Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом в Германии
Как отмечается, в результате ДТП пострадали 21 ребенок, а также двое взрослых. Уточняется, что всего в автобусе находились 49 детей.
Обновлено в 16:36
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Политика
Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери
Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.
Обновлено в 14:58
Происшествия
МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»
Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.
Обновлено в 16:50