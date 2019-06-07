Экономика

Биржи США закрылись в плюсе на вероятности отсрочки пошлин для МексикиПРАЙМ вчера в 16:57

Основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.
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Американские индексы пребывают на положительной территории

Finam.Ru13:00

США хотят отложить введение пошлин на мексиканские продукты

Национальное Аграрное Агентство07:44

Биржи АТР закрылись ростом вслед за США на возможности отсрочки пошлин для Мексики

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Торги на фондовых рынках АТР завершились на мажорной ноте

Росбалт05:58

США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли

РБК02:10

US STOCKS-Уолл-стрит выросла в надежде на отсрочку введения пошлин на мексиканские товары

Financial One02:41
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
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Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
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Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
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В сети показали Porsche 356 RSR 1960 года выпуска от Emory Motorsports

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Политика

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Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
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Технологии

На объектах «Ленэнерго» будут внедрены цифровые технологии Siemens

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Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Интернет

Павел Дуров создаст замену «Яндекс.Новостям»

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров намерен создать собственный агрегатор новостей.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

В американских ВВС появился бородатый летчик в тюрбане

ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

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Более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом в Германии

Как отмечается, в результате ДТП пострадали 21 ребенок, а также двое взрослых. Уточняется, что всего в автобусе находились 49 детей.
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Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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Армия и оружие

В США оценили модернизированный Ту-22М3М

Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
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Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери

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МВД объяснило неразбериху с фото по делу журналиста «Медузы»

Столичное МВД объяснило неразбериху с фотографиями по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который подозревается в сбыте наркотиков.
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