Финансы

Биржи США закрылись в плюсе на вероятности отсрочки пошлин для МексикиПРАЙМ вчера в 16:57

Основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.
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Американские индексы пребывают на положительной территории

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US STOCKS-Уолл-стрит выросла в надежде на отсрочку введения пошлин на мексиканские товары

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Биржи АТР закрылись ростом вслед за США на возможности отсрочки пошлин для Мексики

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США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли

РБК02:10

США хотят отложить введение пошлин на мексиканские продукты

Национальное Аграрное Агентство07:44
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
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