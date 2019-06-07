Экономика

Биржи США закрылись в плюсе на вероятности отсрочки пошлин для МексикиПРАЙМ вчера в 16:57

Основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.
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США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли

РБК02:10

Торги на фондовых рынках АТР завершились на мажорной ноте

Росбалт05:58

Биржи АТР закрылись ростом вслед за США на возможности отсрочки пошлин для Мексики

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Nikkei вырос, в фокусе - трудовая статистика США

Financial One07:58

США хотят отложить введение пошлин на мексиканские продукты

Национальное Аграрное Агентство07:44

Американские рынки акций закрылись в зеленой зоне

Финмаркет01:46

Рынок США окреп в надежде на отсрочку пошлин на мексиканский импорт

Finam.Ru02:15
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В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
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