Биржи США закрылись в плюсе на вероятности отсрочки пошлин для МексикиПРАЙМ вчера в 16:57

Основные американские фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о возможной отсрочке введения пошлин на импорт мексиканских товаров и надежд на снижение базовой ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.

Биржи США закрылись в плюсе на вероятности отсрочки пошлин для Мексики

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