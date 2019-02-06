Экономика

Биржи США закрылись в плюсе на отчетах компаний и ожидании речи ТрампаПРАЙМ 05 февраля в 16:35

Участников рынка во вторник в целом порадовала отчетность американских компаний, оказавшаяся в большинстве своем лучше прогнозов. Кроме того, инвесторы ждали выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе, надеясь, что он затронет тему торговых переговоров с Китаем и оценит их прогресс.
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Американские фондовые индексы выросли на 0,5-0,7%

Финмаркетвчера в 01:05

Биржи США закрылись в плюсе на отчетах компаний и ожидании речи Трампа

ПРАЙМ05 февраля в 16:35

Экономика разгоняется. Почему вышли в плюс американские фондовые индексы

РБК04 февраля в 07:01
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Происшествия

Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Происшествия

У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей

Обновлено в 05:30
Авто

УАЗ «Пикап» получил новые опции

Обновлено в 04:04
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Стокгольма из-за сообщения о бомбе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Expressen, сообщение о взрывном устройстве поступило стразу после того, как Boeing 737 вылетел из Стокгольма в Ниццу.
Обновлено в 06:12
Общество

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

Роскачество совместно с Минпромторгом России исследовало качество бензина Аи-92 на 60 автомобильных заправках в Ставропольском крае.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии уволен заместитель главы СКР — друг Арашукова

В Карачаево-Черкесии отправлен в отставку первый заместитель руководителя Следственного управления СКР по региону генерал-майор юстиции Казбек Булатов.
Обновлено в 00:46
Политика

Волкер призвал Украину пустить российских наблюдателей на выборы

Российских наблюдателей можно допустить к работе на выборах президента Украины, но только в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста

Обновлено вчера в 09:11
Интернет

В Skype появилась функция размытия фона при звонке

Обновлено в 07:22
Авто

Кроссоверу Cadillac XT5 добавили «спортивную» версию

Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Саратове верблюд вытащил застрявшую в снегу «Ниву»

На кадрах видно, как завязшую в снегу "Ниву" вытягивает верблюд.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье

Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
Обновлено в 07:24
Авто

BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей

Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

«Умные очки» из боевой экипировки адаптировали для школьников

Специалисты ЦНИИТОЧМАШ адаптировали «умные очки» из боевой экипировки «Ратник» для использования в общеобразовательных школах будущего.
Обновлено в 07:08
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января

KIA Sportage с отрицательной динамикой в 10% оказался вторым по продажам в сегменте.
Обновлено в 03:16
Спорт

Морозы в Канаде отменили старты биатлонного Кубка мира

Старт седьмого этапа Кубка мира намечен на четверг, 7 февраля, когда в Канаде пройдут две индивидуальные гонки.
Обновлено в 05:59
Авто

Новая Toyota Corolla появится в России со старым мотором

В основе нового поколения седана Toyota Corolla лежит высокотехнологичная платформа GA-C, благодаря которой автомобиль получил увеличенную жесткость кузова, заниженный центр тяжести и новую многорычажную подвеску.
Обновлено вчера в 11:10
Кино

Режиссера «Богемской рапсодии» сняли с номинации на премию BAFTA

По данным BBC, режиссера «Богемской рапсодии» убрали из списка авторов картины, претендующей на звание «Лучшего британского фильма».
Обновлено в 02:58
Технологии

Google начал исключать из поиска запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал исключать из результатов поиска сайты, запрещенные в России.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Оззи Осборн срочно госпитализирован

Британский музыкант и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн экстренно госпитализирован.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Росприроднадзор возбудил дела по факту содержания косаток в Приморье

Росприроднадзор возбудил административные дела по факту содержания косаток и белух в бухте Средней Приморского края.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Закрытый в горящей машине ребенок погиб в Калуге

Обновлено в 08:09
Гаджеты

Юный хакер нашел способ получить все сохраненные пароли в macOS

Молодой хакер из Германии обнаружил уязвимость в системе macOS, которая позволяет узнать все сохраненные на устройстве пароли.
Обновлено в 08:05
Происшествия

МВД назвало самый криминально опасный вид транспорта

По словам Шаробарова, в 2018 году из всех 36,6 тыс. преступлений на транспорте 30 тыс. были совершены на железнодорожном.
Обновлено в 07:46
Политика

Путин вручит в Кремле молодым ученым президентские премии за 2018 год

Президент РФ Владимир Путин вручит в четверг молодым ученым президентские премии в области науки и инноваций за 2018 год.
Обновлено вчера в 16:04
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Политика

Рада закрепила в конституции Украины курс на вступление в ЕС и НАТО

Верховная рада большинством голосов утвердила изменения в конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на членство в Европейском союзе и НАТО.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Актер Панин намекнул на эмиграцию в США

Обновлено в 01:34
Происшествия

На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва в районе Западно-Сургутского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
Обновлено вчера в 10:14
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