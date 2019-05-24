Биржи США закрылись в плюсе на фоне заявлений Трампа по HuaweiПРАЙМ вчера в 16:37

Американские фондовые индексы завершили пятницу слабым ростом на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации с Huawei, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США закрылись в плюсе на фоне заявлений Трампа по Huawei

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