Финансы

Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по КитаюПРАЙМ 16:49

Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем, подкрепленных заявлениями президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.
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Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Китаю

РЕН ТВ16:53

Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Китаю

ПРАЙМ16:49

Фьючерсные контракты Brent и WTI остаются на медвежьей территории. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ» 09.08.19

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Фондовые торги в США завершились уверенным ростом, как и в России

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После резкого падения американские индексы скорректировались

Finam.Ru07 августа в 02:15
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:23, Вашингтон
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ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту

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Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
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Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
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Космос

Астрономы исследуют струю AGN в галактике Мессье 87

AGNs аккрецируют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах некоторых галактик, испуская мощное излучение высокой энергии, поскольку они поглощают газ и пыль.
Обновлено вчера в 11:03
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В сети появились первые кадры из сериала «Политик» с Гвинет Пэлтроу

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Ученые рассказали, что поможет дожить до ста лет

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Пытавшийся объехать мир на велосипеде путешественник погиб в ДТП

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Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Экономика

В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
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Лидер движения против рабства пропал в Сирии

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Энергетика

Petrobras начал процесс продажи 11 месторождений углеводородов в бассейне Campos

Бразильский Petrobras начал процесс продажи 11 мелководных месторождений углеводородов в бассейне Campos, так называемый Кластер Гарупа, сообщила компания.
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ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата России 15-летнего голкипера Владислава Торопа.
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Движение транспорта по участку трассы Джубга—Сочи восстановлено, сообщает «РИА новости» со ссылкой на ФКУ «Упрдор "Черноморье"».
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Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России

Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
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В Токио считают, что только Путин и Абэ могут решить проблему мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин очень сильно заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и только они могут добиться решения проблемы мирного договора.
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Политика

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10
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Названа причина гибели рабочих на военном полигоне под Арханельском

Пятеро сотрудников «Росатома» и Минобороны погибли на военном полигоне в Архангельской области предположительно из-за взрыва и возгорания экспериментального двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Обновлено в 22:49
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В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным

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Обновлено в 11:42
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В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
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Медведь поджег полицейскую машину

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Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

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Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в Кургане по поручению Президента РФ вручил высокие государственные награды жителям региона.
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