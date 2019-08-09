Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем, подкрепленных заявлениями президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.

Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Китаю

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