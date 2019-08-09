Финансы
Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по КитаюПРАЙМ 16:49
Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем, подкрепленных заявлениями президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:23, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Samsung представила новый Samsung Galaxy Note 10
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено в 19:37
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»
Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05
Космос
Астрономы исследуют струю AGN в галактике Мессье 87
AGNs аккрецируют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах некоторых галактик, испуская мощное излучение высокой энергии, поскольку они поглощают газ и пыль.
Обновлено вчера в 11:03
Наука
Ученые рассказали, что поможет дожить до ста лет
Обновлено в 23:08
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено в 14:41
Политика
Лидер движения против рабства пропал в Сирии
Обновлено в 12:54
Энергетика
Petrobras начал процесс продажи 11 месторождений углеводородов в бассейне Campos
Бразильский Petrobras начал процесс продажи 11 мелководных месторождений углеводородов в бассейне Campos, так называемый Кластер Гарупа, сообщила компания.
Обновлено в 19:40
Футбол
ЦСКА внёс 15-летнего вратаря в заявку на РПЛ
ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата России 15-летнего голкипера Владислава Торопа.
Обновлено в 18:10
Транспорт
В Сочи восстановили движение на размытом из-за оползня участке трассы
Движение транспорта по участку трассы Джубга—Сочи восстановлено, сообщает «РИА новости» со ссылкой на ФКУ «Упрдор "Черноморье"».
Обновлено в 20:26
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено в 21:29
Политика
В Токио считают, что только Путин и Абэ могут решить проблему мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин очень сильно заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и только они могут добиться решения проблемы мирного договора.
Обновлено в 21:38
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10
Происшествия
Названа причина гибели рабочих на военном полигоне под Арханельском
Пятеро сотрудников «Росатома» и Минобороны погибли на военном полигоне в Архангельской области предположительно из-за взрыва и возгорания экспериментального двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Обновлено в 22:49
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым здоровым населением
Согласно статистическому сборнику ведомства за прошлый год, меньше всего болеют жители таких регионов, как Кабардино-Балкарская и Чеченская республики и Курская область.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Медведь поджег полицейскую машину
Обновлено в 08:44
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Общество
Полпред Президента в УрФО вручил зауральцам государственные награды
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в Кургане по поручению Президента РФ вручил высокие государственные награды жителям региона.
Обновлено в 07:25