Финансы
Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по КитаюПРАЙМ вчера в 16:49
Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем, подкрепленных заявлениями президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Футбол
Вест Хэм — Манчестер Сити 0:1 (Перерыв)
«Вест Хэм» и «Манчестер Сити» опубликовали стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ.
Обновлено в 06:40
Наука
В Китае найден древнейший в Азии ископаемый лес
Китайские учёные открыли самый древний ископаемый лес в Азии.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Общество
Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Организаторы заявили, что артистка якобы отказалась выезжать в тур. Контракт с Наргиз разорвал лейбл продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 03:31
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Технологии
В Super Mario Maker 2 создали работающий калькулятор
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Опубликовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
На Армейских международных играх публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".
Обновлено в 07:27
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Кимовске
В результате ДТП погибли 3 человека, находившиеся в салоне иномарки.
Обновлено в 02:36
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Кадыров бросил вызов недовольным дагестанцам
Обновлено вчера в 05:16
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
Обновлено 08 августа в 08:41
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Экс-супруг Арнтгольц высказался о своем отношении к семье
Став старше и мудрее, актер признал: его приоритеты изменились. Для Жидкова нет ничего важнее семьи.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области
Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16