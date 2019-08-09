Финансы
Фондовые индексы США снижаются в пятницуФинмаркет вчера в 09:59
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск 9 августа уменьшился на 46,12 пункта (0,17%) и составил 26332,07 пунктов. Standard & Poor's 500 понизился на 8,24 пункта (0,28%) - до 2929,85 пункта. Nasdaq Composite потерял 38,83 пункта (0,48%) и составил 8000,32 пункта.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Обновлено 08 августа в 05:43
Политика
Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2»
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.
Обновлено в 02:55
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Глава Белого дома Дональд Трамп не знает президента Украины Владимира Зеленского – об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.
Обновлено в 03:34
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия), сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.
Обновлено в 03:07
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Финансы
ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России
По предварительной оценке ЦБ, чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по июль 2019 года вырос более чем в 1,6 раза.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Тепло в российскую столицу вернется вечером 9 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
Обновлено в 03:04
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщает утром в субботу, 10 августа, Twitter-аккаунт «Московский транспорт».
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в Японское море
В субботу Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в Японское море у своего восточного побережья со ссылкой на южнокорейских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Политика
Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Алибасов не смог сказать, кто его лечил в «Склифе»
Мариана Саид Шах задала Алибасову простой вопрос, который, однако, оказался камнем преткновения для бессменного руководителя «нанайцев».
Обновлено в 02:57
Теннис
Хачанов обыграл Зверева и в полуфинале «Мастерс» сыграет с Медведевым
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Политика
США разморозили фонды для оказания помощи другим странам
Бюджетное управление США разморозило выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» на стартовом матче АПЛ
В первом матче английской премьер-лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» победил «Норвич» со счетом 4:1. Первый гол - автогол забил в свои ворота на 7 минуте Грант Хэнли.
Обновлено в 02:56
Футбол
Канте может пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»
Участие полузащитника «Челси» Н'Голо Канте в матче 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
Обновлено в 01:47
Политика
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств
ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Обновлено вчера в 10:23
Гаджеты
Миллион долларов заплатит Apple за выявление уязвимостей в iPhone
За удаленный доступ к ядру смартфона без каких-либо действий со стороны владельца телефона будет выдан приз в размере миллион долларов, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:14