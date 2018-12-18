Финансы
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»REGNUM13:17
Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM13:17
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Финансы
Россияне стали вдвое больше денег переводить с карты на карту
Объем перечисленных средств между держателями карт российских банков вырос вдвое. Средняя сумма перевода сократилась.
Обновлено в 21:01
Финансы
Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries
Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.
Обновлено в 16:26
Финансы
Минэкономразвития: валютные закупки ЦБ не приведут к ослаблению рубля
Возобновление регулярных покупок валюты Центральным банком Российской Федерации не приведет к понижению курса рубля, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин 17 декабря, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Финансы
Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром
Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.
Обновлено в 11:32
Финансы
Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год
Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено в 08:31
Финансы
Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»
Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено в 11:51
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 66,62
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 03:34
Финансы
Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке
ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено в 11:48
Финансы
Индийские индексы начали неделю с повышения
В понедельник, 17 декабря, ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали повышение, продолжив положительную тенденцию, заданную на прошлой неделе.
Обновлено в 05:41
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Финансы
Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на вторник
Больше остальных выделится евро, который после крутого пике отыграет сразу 13 банов, но при этом несколько не дотянет до утраченных позиций.
Обновлено в 16:01
Финансы
«Банковский сектор берет курс на упрощение»
Уверен, в 2019 году однозначно будет продолжен курс на упрощение, исключение вопроса «избыточного выбора» для клиента.
Обновлено в 16:13