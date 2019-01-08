Финансы
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территории
Фондовый рынок США открылся на отрицательной территорииРосбалт10:46
NASDAQ опустился на 1,05% до 6884,02 пункта, сообщает «Финмаркет». Как отмечает аналитик «Велес Брокер» Елена Кожухова, «торги на фондовых биржах США открылись коррекционным снижением трех основных индексов».
Росбалт10:46
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Финансы
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:02
Финансы
Рубль демонстрирует стабильность
Мощная коррекция на рынках акций, американские индексы растут четыре сессии подряд, рост цен на нефть, которая от минимумов 2018 года уже прибавила больше 20%.
Обновлено в 01:19
Финансы
Украина выплатит в 2019 году по государственному долгу более $14 млрд
Согласно опубликованному документу, Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 12:53
Финансы
Ипотечные ставки в США снизились до минимума с апреля 2018 года
"Снижение ипотечных ставок в сочетании с продолжающимся ростом доходов и пониженными ценами на энергоносители является позитивным сигналом для потребительского сектора, который должен привести к улучшению продаж жилья", - отметил главный экономист ипотечной корпорации Сэм Хейтер.
Обновлено в 11:33
Финансы
Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до минимума за 10 лет
Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до самого низкого уровня за 10 лет, и первый аукцион долговых обязательств в 2019 году не ослабил беспокойства экспертов, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:48
Финансы
Экономист посоветовал россиянам скупать валюту
Россиянам стоит начать скупать валюту.
Обновлено в 04:47
Финансы
Концерн «Россиум» получил 53% акций НПФ «Нефтегарант»
Концерн "Россиум" Романа Авдеева получил 53% акций НПФ "Нефтегарант", следует из сообщения концерна.
Обновлено в 13:02
Финансы
Блокировка санкций против России не отменит ослабления рубля
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 06:45
Финансы
Курс доллара: лучшие аналитики сделали прогноз на 2019 год
Агентство Рейтер опубликовало свежий прогноз ведущих аналитиков по курсу доллара на 2019 год.
Обновлено в 02:22
Финансы
Как Аляска живет на доходы от нефти
Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
Выручка TSMC в 2018 году оказалась рекордной
Компания TSMC отчиталась за декабрь 2018 года, четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год в целом.
Обновлено в 08:05
Финансы
Долг Молдовы перед международными кредиторами вырос на 2,7%
За январь-сентябрь 2018 года долг Молдовы перед международными кредиторами увеличился на 2,7%, до $1 млрд 382,52 млн.
Обновлено в 00:53
Финансы
Чиновникам Калмыкии повысили оклады
Размеры месячных окладов чиновников Республики Калмыкия увеличены в 1,05 раза с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:36
Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.
Обновлено вчера в 03:00