Финансы

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территории
Росбалт
10:46

NASDAQ опустился на 1,05% до 6884,02 пункта, сообщает «Финмаркет». Как отмечает аналитик «Велес Брокер» Елена Кожухова, «торги на фондовых биржах США открылись коррекционным снижением трех основных индексов».
Росбалт10:46

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Американские рынки акций открылись в красной зоне

Финмаркет10:07

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территории

Росбалт10:46

Потенциал укрепления рубля скорее всего будет ограничен отметками 66, в лучшем случае 65 за доллар

Глас Народа00:53

Уровень 2600 п. по S&P 500 может остудить пыл «быков»

ПРАЙМвчера в 01:11

Dow Jones незначительно вырос к закрытию торгов

Газета.Ru07 января в 19:02
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Финансы

Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:02
Финансы

Рубль демонстрирует стабильность

Мощная коррекция на рынках акций, американские индексы растут четыре сессии подряд, рост цен на нефть, которая от минимумов 2018 года уже прибавила больше 20%.
Обновлено в 01:19
Финансы

Украина выплатит в 2019 году по государственному долгу более $14 млрд

Согласно опубликованному документу, Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 12:53
Финансы

Ипотечные ставки в США снизились до минимума с апреля 2018 года

"Снижение ипотечных ставок в сочетании с продолжающимся ростом доходов и пониженными ценами на энергоносители является позитивным сигналом для потребительского сектора, который должен привести к улучшению продаж жилья", - отметил главный экономист ипотечной корпорации Сэм Хейтер.
Обновлено в 11:33
Финансы

Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до минимума за 10 лет

Спрос на US Treasuries в 2018 году уменьшился до самого низкого уровня за 10 лет, и первый аукцион долговых обязательств в 2019 году не ослабил беспокойства экспертов, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:48
Финансы

Экономист посоветовал россиянам скупать валюту

Россиянам стоит начать скупать валюту.
Обновлено в 04:47
Финансы

Концерн «Россиум» получил 53% акций НПФ «Нефтегарант»

Концерн "Россиум" Романа Авдеева получил 53% акций НПФ "Нефтегарант", следует из сообщения концерна.
Обновлено в 13:02
Финансы

Блокировка санкций против России не отменит ослабления рубля

В сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Сирии и Ирана.
Обновлено вчера в 06:45
Финансы

Курс доллара: лучшие аналитики сделали прогноз на 2019 год

Агентство Рейтер опубликовало свежий прогноз ведущих аналитиков по курсу доллара на 2019 год.
Обновлено в 02:22
Финансы

Как Аляска живет на доходы от нефти

Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено в 13:16
Гаджеты

Выручка TSMC в 2018 году оказалась рекордной

Компания TSMC отчиталась за декабрь 2018 года, четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год в целом.
Обновлено в 08:05
Финансы

Долг Молдовы перед международными кредиторами вырос на 2,7%

За январь-сентябрь 2018 года долг Молдовы перед международными кредиторами увеличился на 2,7%, до $1 млрд 382,52 млн.
Обновлено в 00:53
Финансы

Чиновникам Калмыкии повысили оклады

Размеры месячных окладов чиновников Республики Калмыкия увеличены в 1,05 раза с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:36
Финансы

ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р

Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.
Обновлено вчера в 03:00
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