Финансы

Биржи США закрылись ростом после публикации протоколов ФРСПРАЙМ вчера в 16:59

Основные фондовые индексы США завершили торги среды в плюсе на фоне публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.
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Фондовая Америка закрылась на позитиве

Финмаркет01:59

Индекс S&P 500 торгуется без внятной динамики в ожидании протокола ФРС

Financial Oneвчера в 11:06

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

РБКвчера в 09:27

Биржи США закрылись ростом после публикации протоколов ФРС

ПРАЙМвчера в 16:59
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Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика

В Госдуме предложили штрафовать чиновников за оскорбление граждан

В Государственную думу внесён законопроект, предполагающий введение штрафов для чиновников за публичные высказывания, которые «в неприличной форме оскорбляют человеческое достоинство отдельных граждан, а также социальных (профессиональных) или иных групп граждан».
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обокрали у Букингемского дворца

Разгневанная Кудрявцева в своем Инстаграме сообщила подписчикам, что на площади возле Букингемского дворца у нее украли кошелек с наличными и картами.
Обновлено в 06:13
Политика

Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Единоборства

Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу

Аналитики букмекерской компании BingoBoom считают, что украинский боксер может закончить бой досрочно.
Обновлено в 06:47
Здоровье

В Екатеринбурге прокуратура заставила привезти лекарство двум детям

Прокуратура в Екатеринбурге помогла обеспечить лекарством двух детей: пятилетнего брата и шестилетнюю сестру.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Воронеже арестовали водителя, умышленно сбившего курсанта

Обновлено в 06:01
Политика

В Судане начался военный переворот

Обновлено в 02:00
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество

Тысяча километров «Северного потока-2» легли на дно Балтийского моря

Проектная компания по прокладке газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG уже провела 1 тыс км трубы.
Обновлено в 08:14
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Экономика

Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций

Что можно будет засекретить Перечень информации, которую эмитенты имеют право не раскрывать или раскрывать в ограниченном объеме, состоит из 18 пунктов, следует из постановления правительства.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Россияне стали чаще курить кальян

Жители России пристрастились к кальяну: он стал настолько любим и популярен, что импорт сырья для него по итогам прошлого года увеличился в полтора раза.
Обновлено в 06:03
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Политика

Египет отказался от «арабского НАТО»

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Экономика

Госдума упрощает систему госзакупок

Правительственный законопроект, направленный на упрощение процедуры госзакупок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Японские военные извинились за инцидент с разбившимся F-35A

Обновлено в 04:39
Авто

Какое значение имеет диаметр колесных дисков автомобиля

Обновлено 09 апреля в 09:21
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