Финансы
Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимумаРБК 02:07
Энергетический и технологический секторы S&P 500 выросли на 2% и 1,4% соответственно, оказав наибольшее влияние на рост индикатора. The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Nasdaq Composite поднялся на 0,8%.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Футбол
Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене
«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
Обновлено в 03:01
Политика
Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
Обновлено в 03:48
Общество
Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире
Иванов день Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах, в народе его называют праздником вершины лета.
Обновлено в 03:45
Общество
Жители села под Тюменью пожаловались Путину на отсутствие водопровода
Обновлено вчера в 06:36
Авто
Названы самые уязвимые для кражи автомобили
Компания Thatcham Research выпустила второй отчет по результатам своего нового теста безопасности, в ходе которого автомобили ряда крупных производителей подверглись критике за наличие систем бесключевого доступа, уязвимых для внешних атак.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк
Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
ЖКХ
В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление
Ранее в июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:29
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Транспорт
Новые станции красной ветки метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Технологии
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы
Второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» объединил представителей власти, отраслевых и экспертных сообществ, крупных предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В Хаме замечена знаменитая пушка БС-3
Обновлено в 01:45
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Гаджеты
Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку
Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 06:25
Наука
Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли
Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено 19 июня в 12:43
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии
Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Обновлено в 02:33
Игры
Стартовал открытый бета-тест Dota Underlords
Обновлено вчера в 15:18