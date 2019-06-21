Финансы

Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимумаРБК 02:07

Энергетический и технологический секторы S&P 500 выросли на 2% и 1,4% соответственно, оказав наибольшее влияние на рост индикатора. The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Nasdaq Composite поднялся на 0,8%.
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Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимума

РБК02:07

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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Фондовые индикаторы США выросли по итогам торгов, S&P 500 - на рекордном максимуме

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Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 21.06.19. Уверенное закрепление под уровнем 63 откроет дорогу рублю к отметкам 61-62. 21.06.19

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Индекс S&P 500 обновил рекорд на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

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Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стрит

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
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Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене

«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
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Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
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Общество

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Иванов день Летнее солнцестояние считалось одним из самых важных праздников в древних религиях и культурах, в народе его называют праздником вершины лета.
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Общество

Жители села под Тюменью пожаловались Путину на отсутствие водопровода

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Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

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Компания Thatcham Research выпустила второй отчет по результатам своего нового теста безопасности, в ходе которого автомобили ряда крупных производителей подверглись критике за наличие систем бесключевого доступа, уязвимых для внешних атак.
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УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
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Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Наука

Роспатент назвал 100 лучших изобретений года

Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
ЖКХ

В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление

Ранее в июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 07:29
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
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Новые станции красной ветки метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе

Обновлено вчера в 08:43
Политика

Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
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«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы

Второй межмуниципальный бизнес-форум «Новый кубанский продукт» объединил представителей власти, отраслевых и экспертных сообществ, крупных предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

В Хаме замечена знаменитая пушка БС-3

Обновлено в 01:45
Общество

На официальном портале произошла врачебная ошибка

СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено вчера в 14:47
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

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Обновлено вчера в 10:19
Общество

Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны

Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 06:25
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Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено 19 июня в 12:43
Гаджеты

Google отказалась от выпуска планшетов

Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
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МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии

Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Обновлено в 02:33
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Стартовал открытый бета-тест Dota Underlords

Обновлено вчера в 15:18
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