Финансы
Биржи США снизились в пределах 3,8% на пессимизме по отношениям с КНР
Биржи США снизились в пределах 3,8% на пессимизме по отношениям с КНРПРАЙМ16:28
Основные американские фондовые индексы во вторник потеряли до 3,8% на фоне пессимизма инвесторов относительно торговых договоренностей США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
ПРАЙМ16:28
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До конца первого квартала 2019 года цены на нефть могут сформировать диапазон $58 - $71
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Финансы
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Обновлено в 16:10
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 15:19
Финансы
Россияне достигли исторического максимума по долгам
В докладе Всемирного банка об экономике РФ говорится, что совокупный объем задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума.
Обновлено в 10:22
Финансы
Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1%
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.
Обновлено в 11:14
Финансы
Российский рынок акций открылся в красной зоне
Сегодня азиатские фондовые индикаторы держатся красной зоны. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют с утра.
Обновлено в 02:09
Финансы
Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд
Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено в 15:02
Финансы
Австралийский ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
Резервный банк Австралии (РБА, Центробанк страны) по итогам заседания во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, оставив ее значение на рекордно низком уровне в 1,5%.
Обновлено в 05:27
Финансы
Казначейство РФ вышло с первой сделкой «валютный своп» на 50 млрд р
Федеральное казначейство РФ в текущем году проведет две-три пробные сделки "валютный своп", предлагая банкам рубли под залог долларов, говорил замглавы ведомства Станислав Прокофьев .
Обновлено в 09:52
Финансы
Внешний фон складывается для рубля благоприятно
На начало торгов 4 декабря внешний фон складывается для рубля довольно благоприятно.
Обновлено в 07:49
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено в 04:04
Финансы
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.
Обновлено в 03:34
Финансы
Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов
Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено в 07:30
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.
Обновлено в 06:12
Финансы
Промсвязьбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Мой доход»
Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу «Мой доход» в рублях.
Обновлено в 08:44
Финансы
Официальный курс доллара вырос на 15 копеек, евро — на 27
Курс доллара повысился на 15,46 копейки, составив 66,4467 рубля (66,2921 рубля на 4 декабря).
Обновлено в 09:22