Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.

Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Здоровье В России стали чаще умирать от рака Всего в России за первое полугодие 2019 года умерли 918 503 человека. Это на 3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Происшествия Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.

Общество В аэропорту Гонконга ввели спецрежим из-за протестов Уже несколько дней аэропорт Гонконга работает с перебоями из-за непрекращающихся акций протеста.

Политика Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.

Общество Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Происшествия Мальчика Колю, пропавшего в омских лесах, ищут уже 600 человек В поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего в омских селах, участвуют уже порядка 600 человек, сообщили в ГУ МВД по Омской области.

Шоу-бизнес Экс-жених Пэрис Хилтон сделал тату с гориллой в ее честь На днях парень вывел с руки тату с ее именем, забив на этом же месте гориллу.

Политика В урочище Сандармох начались новые раскопки Новая экспедиция началась 12 августа и продлится до 21-го числа.

Культура «Квартал 95» впервые спародировал Зеленского «Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.

Политика Депутат Рады заявил, что русский язык не является иностранным Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что русский язык не является иностранным на Украине.

Технологии Мошенники научились воровать деньги с карт с помощью приложения Чтобы заблокировать попытку списания средств, "сотрудник банка" предложил сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету.

Происшествия В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

Футбол Ливерпуль — Челси 2:2 (Завершён 2-й экстра-тайм) 14 августа на стадионе "Водафон Арена" в Стамбуле состоится очередное титульное английское противостояние, в котором "Ливерпуль" и "Челси" определят обладателя Суперкубка УЕФА, ежегодно разыгрываемого между действующими победителями Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Происшествия В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка В хуторе Парамонов Вологодонского района двухлетний ребенок застрял между двух труб. Об этом сообщили в донском главке МЧС.

Происшествия Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Общество Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников В Минпросвещения, в свою очередь, настаивают, что документ не нужно было регистрировать в Минюсте: «Приказ № 345 от 28 декабря 2018 года, как и предыдущий приказ от 2014 года, не направлялся в Министерство юстиции в силу разъяснений, данных Минюстом в 2014 году, о том, что подобные приказы регистрации не подлежат».

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Политика Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом Президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания главой государства потерял до $5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на заявление американского лидера.

Политика Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Кино Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби» Успех ремейка «Короля льва» подтолкнул студию Disney переснять в таком же стиле мультфильм «Бэмби».