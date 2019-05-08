Биржи США снижаются на росте торговых опасений после заявлений ТрампаПРАЙМ 06 мая в 10:09

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются на 1% на фоне усиления торговой напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США снижаются на росте торговых опасений после заявлений Трампа

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