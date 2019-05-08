Финансы

Биржи США снижаются на росте торговых опасений после заявлений ТрампаПРАЙМ 06 мая в 10:09

Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются на 1% на фоне усиления торговой напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Биржи США закрылись снижением на 1,7-2% на опасениях торгового обострения с Китаем

ПРАЙМвчера в 16:35

Американские фондовые индексы упали на 1,7-2%

Финмаркет01:29

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалт02:12

Американские индексы продолжили снижаться на фоне осложнений в переговорах США и Китая

ТАССвчера в 15:30

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,20%

Financial One09:35

Падение на Уолл-стрит: Nasdaq рухнул ниже 8000 пунктов

REGNUMвчера в 15:16

Основная поддержка для индекса МосБиржи расположилась на отметке 2540 пунктов

Finam.Ruвчера в 08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Происшествия

Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» в розыск объявлены два человека

Следственный комитет России сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» в розыск объявлены два человека.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев, так называемых "черных ящиков", сгоревшего 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Обновлено в 07:39
Общество

Город на Сицилии распродает дома по 1 евро

Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
ЖКХ

Власти: жильцы дома в Магнитогорске не должны оплачивать пени за ЖКХ

Вернувшиеся в свои квартиры жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, получили квитанции по оплате коммунальных услуг с 1 апреля, пени за предыдущее время не должны быть начислены, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Гаджеты

Представлена новая операционная система Android 10

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:19
Политика

Киев готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

В США назвали дату освобождения россиянки Марии Бутиной из тюрьмы

Обновлено в 09:25
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Политика

Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам

Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
Обновлено в 09:09
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Общество

Аномально голосовали за дочь Алсу в пяти регионах

Накрутку заметили в Москве, Подмосковье, Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено вчера в 00:45
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Политика

Владимир Путин поздравил жителей Украины с Днем Победы

Обновлено в 07:02
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Шереметьево снова эвакуировали пассажиров SSJ-100 «Аэрофлота»

В московском аэропорту Шереметьево из-за запаха гари эвакуировали пассажиров самолета SSJ-100, который принадлежит компании «Аэрофлот».
Обновлено в 02:35
Общество

Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»

«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07
Финансы

Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Зенит» почтил память жертв войны на Пискаревском мемориале

Обновлено в 08:43
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Политика

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Политика

Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины

Предприниматель Игорь Коломойский заявил в интервью порталу Bihus.info, что действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен сохранить должность при новом президенте.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное