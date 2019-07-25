Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после сохранения ставки ЕЦБ, заявлений его главы Марио Драги о состоянии мировой экономики, а также на корпоративных отчетностях, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США снижаются на опасениях за состояние мировой экономики

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