Финансы

Биржи США снижаются на опасениях за состояние мировой экономикиПРАЙМ вчера в 10:19

1 фото
Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после сохранения ставки ЕЦБ, заявлений его главы Марио Драги о состоянии мировой экономики, а также на корпоративных отчетностях, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы США в четверг к закрытию биржи ускорили падение на опасениях по глобальному росту

ПРАЙМвчера в 16:29

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,36%

Financial Oneвчера в 09:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:29, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Футбол

Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Политика

Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ

Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании российского танкера в порту Измаил вели себя нормально.
Обновлено в 02:32
Политика

Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера

Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
ЖКХ

Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года

Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49 процентов.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали

Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Гаджеты

BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих

В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко

Обновлено в 00:25
Единоборства

Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Задержан министр финансов Астраханской области

Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

Обновлено в 01:00
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 по уровню излучения стал самым безопасным смартфоном

Речь идет о модели Xiaomi Mi A3, у которой коэффициент вредности настолько низкий, что в двадцатке смартфонов, составленных Statista, она даже не фигурирует.
Обновлено в 02:33
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Финансы

Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей

25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Здоровье

В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Правительство утвердило KPI для губернаторов

Правительство утвердило новые критерии оценки эффективности губернаторов. Методики согласовывались с регионами.
Обновлено вчера в 19:35
Экономика

Россиян предупредили о подорожании сладостей

Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Единоборства

Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм

Обновлено в 03:10
Общество

Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Кино

Умер народный артист Анатолий Торопов

Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

На Васильевском острове полиция ищет дворника-любителя мальчиков

Полиция Василеостровского района разыскивает мужчину, который домогался ребенка. С заявлением в участок пришла бабушка мальчика.
Обновлено в 02:59
Здоровье

Стало известно о смертельной опасности аспирина

Ученые выяснили, что аспирин наносит организму непоправимый вред при ежедневном употреблении препарата с целью профилактики образования тромбов.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено вчера в 10:52
Культура

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено 24 июля в 09:17
Игры

Выручка Focus Home Interactive выросла на 49%

Во много благодаря успеху World War Z, выручка издателя выросла на 49% (до 42,6 миллионов евро) по сравнению с тем же периодом за прошлый финансовый год.
Обновлено в 03:15
ещё по теме
Главное