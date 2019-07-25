Финансы
Биржи США снижаются на опасениях за состояние мировой экономикиПРАЙМ вчера в 10:19
Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после сохранения ставки ЕЦБ, заявлений его главы Марио Драги о состоянии мировой экономики, а также на корпоративных отчетностях, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:29, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Политика
Механик задержанного российского танкера рассказал о действиях СБУ
Старший механик Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ при задержании российского танкера в порту Измаил вели себя нормально.
Обновлено в 02:32
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
ЖКХ
Доля россиян с неподъемными платежами за ЖКХ выросла вдвое за три года
Для 42 процентов опрошенных размеры платежей являются высокими. Доля таких ответов сократилась за три года с 49 процентов.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 по уровню излучения стал самым безопасным смартфоном
Речь идет о модели Xiaomi Mi A3, у которой коэффициент вредности настолько низкий, что в двадцатке смартфонов, составленных Statista, она даже не фигурирует.
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей
25 июля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 70 рублей — впервые с марта 2018 года.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Правительство утвердило KPI для губернаторов
Правительство утвердило новые критерии оценки эффективности губернаторов. Методики согласовывались с регионами.
Обновлено вчера в 19:35
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Единоборства
Еще один боксер умер из-за полученных на ринге травм
Обновлено в 03:10
Общество
Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
На Васильевском острове полиция ищет дворника-любителя мальчиков
Полиция Василеостровского района разыскивает мужчину, который домогался ребенка. С заявлением в участок пришла бабушка мальчика.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Стало известно о смертельной опасности аспирина
Ученые выяснили, что аспирин наносит организму непоправимый вред при ежедневном употреблении препарата с целью профилактики образования тромбов.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Культура
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено 24 июля в 09:17
Игры
Выручка Focus Home Interactive выросла на 49%
Во много благодаря успеху World War Z, выручка издателя выросла на 49% (до 42,6 миллионов евро) по сравнению с тем же периодом за прошлый финансовый год.
Обновлено в 03:15