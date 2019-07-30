Финансы
Биржи США снижаются на фоне торгового напряженияПРАЙМ 11:19
Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне сохранения торгового напряжения между США и КНР, инвесторы также ожидают решения ФРС относительно процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Происшествия
В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы
Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Турция намерена создать зону безопасности в Сирии
Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Обновлено в 16:06
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Политика
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit
Украинский суд принял решение наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила в конце июля.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Базель» одолел ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
Напомним, что первая встреча завершилась победой ПСВ со счетом 3:2. "Базель" вышел в следующий раунд за счет большего количества забитых мячей на чужом поле.
Обновлено в 16:48
Политика
Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного
Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено в 10:28
Политика
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Обновлено в 16:05
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Футбол
Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Общество
СМИ нашли принадлежащие королеве Елизавете II квартиры в Москве
Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.
Обновлено в 07:38
Наука
Шины смогут вырабатывать электричество
Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.
Обновлено в 02:25
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Общество
Сотрудникам ФСО запретят использовать смартфоны на работе
Директор ФСО Дмитрий Кочнев издал указ, согласно которому руководство ведомства будет определять перечень лиц, имеющих право использовать смартфоны и планшеты на работе.
Обновлено в 12:45
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Экономика
Россию ждет рекордный урожай овощей
За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, из которых по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 гектаров.
Обновлено в 18:22
Политика
Украинский политолог сравнил Москву и Киев
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» сравнил благоустройство столицы России Москвы и столицы Украины Киева.
Обновлено в 03:02
Хоккей
Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год
Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с "Колорадо", сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено в 13:51
Кино
Лука Гуаданьино может экранизировать «Повелителя мух»
Экранизация Гуаданьиньо будет ближе к оригинальному тексту и расскажет о мальчиках.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»
Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 16:58
Политика
Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами сложной
Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в регионах и потребовал не допустить приближения огня к населённым пунктам.
Обновлено в 08:34