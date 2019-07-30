Финансы

Биржи США снижаются на фоне торгового напряженияПРАЙМ 11:19

Основные американские фондовые индексы во вторник снижаются на фоне сохранения торгового напряжения между США и КНР, инвесторы также ожидают решения ФРС относительно процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.
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Торги: Индексы США во вторник снизились на негативе по торговой сделке с КНР

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Торги на Уолл-стрит проходят в «красной зоне» перед заседанием ФРС

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Трамп поставил под сомнение подписание торговой сделки. Акции ушли вниз

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Американские индексы торгуются в минусе

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Фондовая Америка торгуется в минусе на слабой финотчетности

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ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,68%

Financial One09:41

Индексы США во вторник снижались на негативе по торговой сделке с КНР – данные торгов

ПРАЙМ16:29
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Происшествия

В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.
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Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
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Путин упростил получение автомобильных номеров

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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

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Политика

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Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Политика

Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit

Украинский суд принял решение наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту Измаила в конце июля.
Обновлено в 09:55
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В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

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«Базель» одолел ПСВ и вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Напомним, что первая встреча завершилась победой ПСВ со счетом 3:2. "Базель" вышел в следующий раунд за счет большего количества забитых мячей на чужом поле.
Обновлено в 16:48
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Суд отменил решение о выплате вдове погибшего в Сирии военного

Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии старшего лейтенанта Сергея Елина — Татьяне Елиной.
Обновлено в 10:28
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В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ

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Происшествия

Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Футбол

Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Общество

СМИ нашли принадлежащие королеве Елизавете II квартиры в Москве

Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра.
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Наука

Шины смогут вырабатывать электричество

Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.
Обновлено в 02:25
Политика

Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
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Виртуальные концертные залы хотят открыть в Оренбургской области

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В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
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Дзюба и Шомуродов претендуют на звание лучшего футболиста июля в РПЛ

Обновлено в 17:52
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Директор ФСО Дмитрий Кочнев издал указ, согласно которому руководство ведомства будет определять перечень лиц, имеющих право использовать смартфоны и планшеты на работе.
Обновлено в 12:45
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Экономика

Россию ждет рекордный урожай овощей

За 2014-2018 годы в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, из которых по итогам прошлого года ввели в эксплуатацию около 350 гектаров.
Обновлено в 18:22
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Украинский политолог сравнил Москву и Киев

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «Наш» сравнил благоустройство столицы России Москвы и столицы Украины Киева.
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Каменев заключил новый контракт с «Колорадо» на один год

Российский нападающий Владислав Каменев заключил новый контракт с "Колорадо", сообщается на официальном сайте НХЛ.
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Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

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Экранизация Гуаданьиньо будет ближе к оригинальному тексту и расскажет о мальчиках.
Обновлено в 03:32
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После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

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Футбол

«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»

Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
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Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами сложной

Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в регионах и потребовал не допустить приближения огня к населённым пунктам.
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