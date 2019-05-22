Экономика
Уолл-стрит боится новых санкций США против китайских компанийREGNUM вчера в 14:14
Фондовый рынок США продолжает снижаться в ожидании новых санкций Белого дома против китайских компаний, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального снял с его счетов и ценных бумаг арест, наложенный во время расследования дела компании «Ив Роше».
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 20:50
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Новый Opel Corsa показали перед премьерой
В интернете появились первые официальные фотографии компактного хэтчбека Opel Corsa нового поколения, премьера которого состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
В Донбассе вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Житель Донецкой Народной Республики, причастный к убийству командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известному по позывному «Гиви», приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб.
Обновлено в 00:32
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Мотострелковое соединение в Приамурье получило 40 танков Т-80
Примерно 40 танков Т-80 поступило на вооружение в мотострелковое соединение Восточного военного округа, который дислоцирован в Амурской области.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено в 06:51
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Общество
74% екатеринбуржцев выступили против возведения храма на месте сквера
Обновлено вчера в 10:14
Авто
Производство легковых автомобилей в России в апреле выросло на 5%
Объем производства легковых автомобилей в России в апреле 2019 года увеличился на 5% по сравнению с апрелем 2018 года, следует из данных Росстата.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Порошенко прокомментировал заведенные на него уголовные дела
Порошенко считает, что уголовные дела о госизмене, давлении на судей и вмешательстве в деятельность «Центрэнерго» на него возбудили в связи с началом кампании по выборам в парламент.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Иван Цецерский оставил пост главы Пскова
Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.
Обновлено в 06:58
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Хоккей
Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир
Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.
Обновлено в 08:01
Авто
На Кубани продают старую «Волгу» за рекордные 19 млн рублей
Отечественную «Волгу» выставили на продажу в Белореченске за рекордную цену – 18 млн 750 тыс рублей.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
Сегодня в Азовском районе началось строительство ветропарка
Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.
Обновлено в 03:32
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Наследство сына Жанны Фриске продали из-за долга «Русфонда»
"Русфонду" был возмещен долг семьи певицы Жанны Фриске в размере 7,9 млн рублей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Красноярске предпринимательницу убили из-за 3 млн рублей
Злоумышленники похитили около 3 млн рублей. Затем 47-летний мужчина убил женщину.
Обновлено в 07:56
Наука
Составлена карта всех грибов на земле
Обновлено в 02:07
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50