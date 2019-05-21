Индексы Уолл-стрит отыгрались после спада из-за HuaweiREGNUM 21 мая в 16:35

Основные индексы фондового рынка США поднялись примерно на 1% через день после спада из-за ограничений Белого дома против Huawei, 21 мая передаёт агентство Reuters.

Происшествия Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.

Автоспорт Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.

Авто Skoda представила обновленный Superb На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.

Наука Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Политика Авиавласти США сообщили о возможном начале полетов Boeing 737 Max Федеральное авиационное управление (FAA) США уведомило Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), что полеты самолетов Boeing 737 Max 8 могут быть возобновлены в конце июня, однако точная дата неизвестна.

Происшествия СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.

Шоу-бизнес Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.

Финансы Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделю Международные резервы России на 17 мая составили $494,1 млрд, снизившись за неделю на $0,6 млрд.

Происшествия Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Хоккей Россия переиграла США и вышла в полуфинал ЧМ Россияне одержали восьмую победу на ЧМ и вышли в 1/2 финала.

Гаджеты Huawei подготовила замену для Windows и Android Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.

Наука Врачи смогли подобрать лекарство онкобольному с помощью мух-дрозофил Медицинские работники смогли подобрать специальное лекарство онкобольному за счет мух-дрозофил, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Игры Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Политика Спецслужбы Литвы открыто следят за жителями Спецслужбы Литвы могут совершенно безнаказанно и без особых причин заниматься прослушкой и слежкой за любым гражданином, даже если для этого нет оснований.

Наука Для «Роскосмоса» восстановят «полюс ветров» в Антарктиде В первую экспедицию планируется провести оценку состояния базы, завезти часть грузов и составить план необходимых работ на следующий год.

Путешествия 300 россиян не могут вылететь из Китая В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.

Политика Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару.