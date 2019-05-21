Экономика

Индексы Уолл-стрит отыгрались после спада из-за HuaweiREGNUM 21 мая в 16:35

Основные индексы фондового рынка США поднялись примерно на 1% через день после спада из-за ограничений Белого дома против Huawei, 21 мая передаёт агентство Reuters.
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Биржи США закрылись в минусе на отсутствии позитивных новостей по отношениям с Китаем

ПРАЙМ16:45

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUM16:41

Фондовый рынок США пострадал из-за санкций против Huawei

Красная весна21 мая в 05:51

Фондовый рынок США открылся на отрицательной территории

Росбалт10:29

Индекс трампоопасности

Российская газета21 мая в 16:20

Почему аналитики предсказали снижение американских биржевых индексов

РБК09:19

Индексы США начали неделю в «красной зоне»

Finam.Ru21 мая в 02:12
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Происшествия

Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее

Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.
Обновлено в 21:29
Происшествия

В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
Обновлено в 14:19
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Обновлено в 21:05
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

На ночь глядя: Мария Горбань поделилась откровенным снимком из ванной

Обновлено в 19:50
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено в 21:04
Политика

Авиавласти США сообщили о возможном начале полетов Boeing 737 Max

Федеральное авиационное управление (FAA) США уведомило Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), что полеты самолетов Boeing 737 Max 8 могут быть возобновлены в конце июня, однако точная дата неизвестна.
Обновлено в 18:38
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено в 20:28
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг

Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.
Обновлено в 14:41
Финансы

Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделю

Международные резервы России на 17 мая составили $494,1 млрд, снизившись за неделю на $0,6 млрд.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Хоккей

Россия переиграла США и вышла в полуфинал ЧМ

Россияне одержали восьмую победу на ЧМ и вышли в 1/2 финала.
Обновлено в 12:26
Гаджеты

Huawei подготовила замену для Windows и Android

Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
Наука

Врачи смогли подобрать лекарство онкобольному с помощью мух-дрозофил

Медицинские работники смогли подобрать специальное лекарство онкобольному за счет мух-дрозофил, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 15:58
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Игры

Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant

У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.
Обновлено в 17:47
Экономика

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд: «Нет ничего хуже, чем сильная и успешная мать»

Обновлено в 15:00
Политика

Спецслужбы Литвы открыто следят за жителями

Спецслужбы Литвы могут совершенно безнаказанно и без особых причин заниматься прослушкой и слежкой за любым гражданином, даже если для этого нет оснований.
Обновлено в 07:19
Наука

Для «Роскосмоса» восстановят «полюс ветров» в Антарктиде

В первую экспедицию планируется провести оценку состояния базы, завезти часть грузов и составить план необходимых работ на следующий год.
Обновлено в 17:14
Путешествия

300 россиян не могут вылететь из Китая

В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.
Обновлено в 13:53
Политика

Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие

В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие

Террористы взяли в заложники группу военных на юге Сирии

Обновлено в 20:36
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
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