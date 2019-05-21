Экономика
Индексы Уолл-стрит отыгрались после спада из-за HuaweiREGNUM 21 мая в 16:35
Основные индексы фондового рынка США поднялись примерно на 1% через день после спада из-за ограничений Белого дома против Huawei, 21 мая передаёт агентство Reuters.
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Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.
Обновлено в 21:29
Происшествия
В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
Обновлено в 14:19
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга
Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Обновлено в 21:05
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено в 11:08
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено в 21:04
Политика
Авиавласти США сообщили о возможном начале полетов Boeing 737 Max
Федеральное авиационное управление (FAA) США уведомило Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), что полеты самолетов Boeing 737 Max 8 могут быть возобновлены в конце июня, однако точная дата неизвестна.
Обновлено в 18:38
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг
Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.
Обновлено в 14:41
Финансы
Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделю
Международные резервы России на 17 мая составили $494,1 млрд, снизившись за неделю на $0,6 млрд.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Хоккей
Россия переиграла США и вышла в полуфинал ЧМ
Россияне одержали восьмую победу на ЧМ и вышли в 1/2 финала.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Huawei подготовила замену для Windows и Android
Систему Huawei запустит только в том случае, если компания окончательно прекратит использование программных продуктов американских корпораций Google и Microsoft.
Обновлено в 07:57
Наука
Врачи смогли подобрать лекарство онкобольному с помощью мух-дрозофил
Медицинские работники смогли подобрать специальное лекарство онкобольному за счет мух-дрозофил, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 15:58
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Игры
Dead Cells: два миллиона продаж и консольное дополнение Rise of the Giant
У сотрудников студии Motion Twin сразу два повода для гордости. Общие продажи их рогалика Dead Cells превысили два миллиона.
Обновлено в 17:47
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Политика
Спецслужбы Литвы открыто следят за жителями
Спецслужбы Литвы могут совершенно безнаказанно и без особых причин заниматься прослушкой и слежкой за любым гражданином, даже если для этого нет оснований.
Обновлено в 07:19
Наука
Для «Роскосмоса» восстановят «полюс ветров» в Антарктиде
В первую экспедицию планируется провести оценку состояния базы, завезти часть грузов и составить план необходимых работ на следующий год.
Обновлено в 17:14
Путешествия
300 россиян не могут вылететь из Китая
В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.
Обновлено в 13:53
Политика
Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам
Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14