Биржи США снижаются на фоне обострения торговой напряженности с КитаемПРАЙМ 11:09

Американские фондовые индексы в четверг снижаются на рисках обострения торгового конфликта между США и Китаем, которые остаются без признаков разрешения, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США снижаются на фоне обострения торговой напряженности с Китаем

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Происшествия Задержан криминальный авторитет в Москве В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Кино Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Политика Зять российского миллиардера может стать президентом Уругвая Зять российского миллиардера может стать президентом Уругвая Муж старшей дочери Дмитрия Рыболовлева захотел возглавить страну.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Шоу-бизнес Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИ Неизвестно, какую именно модель платья редпочла Каменских, однако сообщается, что это платье-трансформер, а стоят свадебные наряды этой марки от $5 тыс. Ранее украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте "Потап и Настя" около 13 лет, объявили о своей свадьбе.

Общество Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным»-ведущим 22 мая канал ВВС Two представил новое шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя Владимиром Путиным, сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Общество Резкое похолодание ожидается в столице В четверг, 23 мая, в городе ожидается гроза, ветер усилится до 18 метров в секунду.

Футбол Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.

Общество Власти Москвы призвали закрыть летние веранды из-за непогоды 23 мая Столичный Департамент торговли и услуг призвал владельцев кафе закрыть летние веранды в четверг в связи с прогнозирующейся грозой и сильным ветром.

Политика Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.

Экономика Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы роста ВВП выше 3%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе коллегии его министерства 23 мая, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие Фейк террористов о «химатаке» армии Сирии на севере Латакии разоблачен Находящаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) раскрыла правду о фейке, касающемся того, что правительственные силы Сирии якобы провели химатаку по позициям боевиков, расположенным на севере провинции Латакия.