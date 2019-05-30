Экономика
Биржи США снижаются на фоне эскалации торговой напряженности с КНРПРАЙМ вчера в 10:30
Основные фондовые индексы США в среду опускаются, как и прочие мировые рынки отыгрывая очередные опасения вокруг торговых отношений Штатов и Китая, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Финансы
Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой
Сбербанк приостановил планы по работе с криптовалютой, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов на пресс-конференции.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица одиннадцатого класса школы №27 умерла во время сдачи ЕГЭ по математике, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Кино
Битва с боссом в Death Stranding в японской версии трейлера
Обновлено в 02:00
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британской тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы
Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Игры
Группа Iron Maiden подала в суд на издателя шутера Ion Maiden
Британская хеви-метал-группа Iron Maiden подала в суд на компанию 3D Realms, издателя шутера от первого лица Ion Maiden, за нарушение прав на товарный знак.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество
Путин разрешил усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять проживающих с ними детей по решению суда.
Обновлено вчера в 23:50
Религия
Икону «Вознесение Господне» представят в Приморской картинной галерее
Икона "Вознесение Господне" будет представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад (0+) Приморской картинной галереи (ул. Алеутская, 12) в рамках постоянной экспозиции "Русское искусство XVI – начала XX веков" (0+).
Обновлено 28 мая в 22:53
Наука
Новый вид змей назван в честь исчезнувшего армянского государства
Неизвестный науке вид змей назвали в честь древнего армянского государства Урарту.
Обновлено в 07:01
Политика
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с «чистого листа»
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила начать переговоры с РФ с чистого лица, но "без категоричной сдачи позиций Украины".
Обновлено в 05:50
Здоровье
Минздрав выяснит, сколько россияне пьют в отпуске за границей
Чиновники объяснили, что обычный подсчет проданного в России спиртного не дает точной статистики потребления спиртного россиянами: часть напитков выпивают туристы из разных стран, а алкоголь, который наш человек выпивает за границей, в статистику не попадает.
Обновлено в 04:50
Политика
Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.
Обновлено в 06:19
Политика
Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян
Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом
Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине
Начальник управления украинской военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака назвал основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 06:56
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Происшествия
Выпив абсента, подросток в Ростове впал в кому
Фото: http://tltgorod.ru Подросток в Ростове выпил абсента и впал в кому.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters.
Обновлено в 02:20
Политика
Япония возмутилась российскими войсками на Курилах
Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 06:28
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Объявлена дата рассмотрения апелляции по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд объявил дату рассмотрения жалобы на приговор игроку петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10