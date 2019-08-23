Финансы

Уолл-стрит: Nasdaq ушёл в минус, Dow Jones ещё в плюсеREGNUM вчера в 13:40

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Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно, 22 августа передает агентство Reuters. Фондовый рынок США начал торги в небольшом плюсе, затем все основные индексы опустились в «красную зону».
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