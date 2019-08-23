Финансы
Уолл-стрит: Nasdaq ушёл в минус, Dow Jones ещё в плюсеREGNUM вчера в 13:40
Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно, 22 августа передает агентство Reuters. Фондовый рынок США начал торги в небольшом плюсе, затем все основные индексы опустились в «красную зону».
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:17
Транспорт
Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года
Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.
Обновлено в 01:31
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Влад Соколовский поделился фото с годовалым сыном
В августе 2019 года Влад Соколовский и Рита Дакота своеобразно отметили годовщину развода.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке
Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк после сообщений об онкологическом заболевании отменила спектакли в театре и не появляется на светских мероприятиях.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Культура
Профессор из Пекина рассказала, какая черта объединяет русских и китайцев
Русская и китайская культура во многом очень схожи, а общей чертой китайцев и русских является скромность, считает профессор факультета русского языка и русской литературы Пекинского университета, переводчик художественной литературы Чжао Гуйлянь.
Обновлено в 01:37
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 21 августа в 08:19
Происшествия
В Польше от удара молнии погибли четыре человека
В Польских Татрах молния убила четырех человек, в том числе двух детей. В Татрах 22 августа прошел неожиданный сильный ливень с грозой.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
В Петербурге ликвидировали открытое горение в складском здании
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в складском здании в Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Издание напоминает, что «Уралвагонзавод», согласно заключенному с Минобороны контракту, должен до конца 2021 года поставить 132 машины, созданных на платформе «Армата», то есть по 32 изделия ежегодно.
Обновлено вчера в 17:14
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Гаджеты
В 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5G
По мнению тайваньской компании MediaTek, занимающейся разработкой полупроводниковой продукции, в 2020 году рынок Поднебесной составит до 70 % мировых продаж смартфонов с поддержкой 5G.
Обновлено в 01:02
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Полузащитник «Милана» Кесси может стать одноклубником Головина
«Монако» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Франка Кесси. Как сообщает RMC Sport, клубы уже ведут переговоры.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Прибыль «Московской Биржи» за 2 квартал выросла на 21,3%
Чистая прибыль "Московской Биржи" по МСФО за 2 квартал 2019 года выросла на 21,3% г/г - до 5,9 млрд рублей.
Обновлено в 02:44
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Футбол
Олег Кононов: «Игра была равна»
Главный тренер «Спартака» был немногословен на пресс-конференции после поражения от «Браги» (0:1) в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Флаги России подняли над Донецком
Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 04:13
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29