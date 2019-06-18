Финансы

Фондовые индексы США поднимаются в начале торговФинмаркет вчера в 09:57

Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник.
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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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Попали в листинг. Финансовые итоги недели

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Индексы США начали неделю с умеренного роста

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Биржи США закрылись в плюсе, акции Sotheby’s подскочили на 59% на новости о продаже

ПРАЙМвчера в 16:50

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

REGNUMвчера в 10:05

Ключевым событием недели будет заседание ФРС США. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 16.06.19

Глас Народавчера в 01:23

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник

Финмаркет02:01
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Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Экономика

ФРС США примет решение по базовой процентной ставке

Глобальный рынок замер в ожидании решения ФРС США по базовой процентной ставке.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Европы.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

Обновлено вчера в 12:25
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Кино

Скончался актер из фильма «Амели»

Скончался известный французский актер Морис Бенишу, известный по фильму «Амели».
Обновлено в 01:49
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено вчера в 14:14
Общество

Путин ввел штраф за разведение костров

Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж своих смарт-телевизоров в России

Обновлено в 01:35
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Рейтинг крупнейших латифундистов страны составил журнал Forbes.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Обновлено в 01:18
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Общество

На въезде в Екатеринбург установили табличку «Город храбрых»

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину на учениях НАТО

Десантный корабль ВМС Польши получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров

Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского прояснили состояние Алибасова

Обновлено вчера в 02:37
Политика

Путин назвал целью всех стран надежную систему безопасности

"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - привел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев слова президента.
Обновлено в 01:16
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Гаджеты

Aerocool CS-103: доступный корпус формата Mini Tower

Компания Aerocool анонсировала недорогой компьютерный корпус CS-103, предназначенный для создания относительно компактной системы на основе материнской платы типоразмера Micro ATX или Mini-ITX.
Обновлено в 02:02
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