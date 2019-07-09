Экономика
Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru 02:15
Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Авто
Новую Hyundai Creta вновь сфотографировали без камуфляжа
Презентация автомобиля в предсерийной версии состоялась в апреле, а на днях в Сети появились шпионские фотографии новой «Креты» без камуфляжа, опубликованные китайскими СМИ.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Кино
Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды
Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Политика
Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя
Глава донского региона Василий Голубев назначил нового заместителя. Замгубернатора стал уроженец Москвы 58-летний Алексей Изотов.
Обновлено в 15:30
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии
Руководство тульской команды согласовало контракты с двумя полузащитниками сборной Замбии: Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.
Обновлено в 10:48
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Финансы
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Политика
Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Обновлено в 15:23
Наука
Учёные назвали способ эффективного похудения
Исследователи из американского Университета Джорджии рекомендовали людям, страдающим от лишнего веса, при похудении акцентировать внимание на укреплении мышц, а не на потере жира.
Обновлено в 06:08
Происшествия
33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву
Обновлено в 15:00
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн
«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.
Обновлено в 15:35
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее
Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено в 14:00
Политика
МИД Британии объяснил отказ в допуске RT и Sputnik на конференцию СМИ
МИД Великобритании отказал сотрудникам российского телеканала RT и информагентства Sputnik в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая пройдёт в Лондоне 10 июля, из-за того, что эти СМИ якобы распространяют дезинформацию.
Обновлено вчера в 05:17
Футбол
Намли рассказал о своих целях в «Краснодаре»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли в преддверии старта чемпионата России сезона-2019/2020 сообщил, что ожидает от новой команды, а также поделился впечатлениями от регионального центра Краснодарского края.
Обновлено в 15:07
Общество
День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября
Обновлено в 14:38
Музыка
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Получается, что люди современного типа появились здесь более 200 тысяч лет назад, но вовсе не вытеснили неандертальцев, как 40 тысяч лет назад.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Град и ливень в Италии: пострадали 18 человек
Из-за сильного града пострадали 18 человек, сообщает газета Repubblica. В среду утром в регионе прошел ливень с градом и штормовым ветром.
Обновлено в 10:37
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36