Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое увеличило вероятность снижения базовой процентной ставки на июльском заседании, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Шоу-бизнес Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске На фото Тарасов запечатлен в коляске, с костылями и ногой в гипсе.

Общество Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.

Происшествия Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Политика В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Армия и оружие Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.

Происшествия В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.

Политика Путин обсудил с Совбезом России Украину и разговор с Зеленским Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с Советом безопасности России, на котором обсудил отношения с Украиной, сообщается на сайте Кремля.

Общество Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Культура Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.

Недвижимость Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья Как отмечают аналитики, за пять лет уровень обеспеченности граждан жильем повысится на 2,5 квадратного метра (в 2018-м на человека приходилось 25,1 «квадрата»).

Авто Jeep Wrangler получит гибридные «четверки» и «шестерки» Внедорожник Jeep Wrangler получит новые модификации с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми моторами, работающими по схеме «умеренный гибрид».

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Политика НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.

Здоровье Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области Прирост населения за счет рождаемости и миграции населения отмечается в селах Мурманской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.