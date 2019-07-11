Финансы
Биржи США растут на выступлении главы ФРСПРАЙМ 10 июля в 10:35
Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое увеличило вероятность снижения базовой процентной ставки на июльском заседании, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
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Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
Обновлено в 09:02
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске
На фото Тарасов запечатлен в коляске, с костылями и ногой в гипсе.
Обновлено в 08:47
Общество
Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД
За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Общество
Медведев осмотрел объекты строящегося ЖК «Российский» в Ставрополе
Премьер-министр Дмитрий Медведев проинспектировал строительство жилого комплекса "Российский" в Ставрополе.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Министерство обороны России опубликовало видео доставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин обсудил с Совбезом России Украину и разговор с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с Советом безопасности России, на котором обсудил отношения с Украиной, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:01
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Культура
Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина
В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
Обновлено в 07:46
Недвижимость
Россиянам пообещали по 28 квадратных метров жилья
Как отмечают аналитики, за пять лет уровень обеспеченности граждан жильем повысится на 2,5 квадратного метра (в 2018-м на человека приходилось 25,1 «квадрата»).
Обновлено в 08:57
Футбол
«Барселона» официально объявила о трансфере Гризманна
Обновлено в 09:20
Авто
Jeep Wrangler получит гибридные «четверки» и «шестерки»
Внедорожник Jeep Wrangler получит новые модификации с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми моторами, работающими по схеме «умеренный гибрид».
Обновлено в 06:08
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Музыка
Британский певец Эд Ширан выпустил новый альбом
Обновлено в 09:02
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака
Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области
Прирост населения за счет рождаемости и миграции населения отмечается в селах Мурманской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:17
Политика
Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину
Украинский телеведущий «24 канала» Артём Овдиенко опубликовал нецензурное обращение к президенту России Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии и анонсировал телемост с Тбилиси.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50