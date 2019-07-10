Финансы

Биржи США растут на выступлении главы ФРСПРАЙМ 10:35

Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое увеличило вероятность снижения базовой процентной ставки на июльском заседании, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
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Биржи США растут на выступлении главы ФРС

ПРАЙМ10:35
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