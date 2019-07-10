Финансы
Биржи США растут на выступлении главы ФРСПРАЙМ 10:35
Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое увеличило вероятность снижения базовой процентной ставки на июльском заседании, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области.
Обновлено в 19:41
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
В «Оппозиционной платформе» назвали Зеленского «Порошенко-2»
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнили действующего лидера Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом страны Петром Порошенко после его слов о недопустимости «монополизации телевизионного пространства» гражданами, имеющими «не проукраинские взгляды».
Обновлено в 17:15
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Барнауле горит шестиэтажный дом
Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.
Обновлено в 10:12
Политика
США задумались о введении пошлин против Франции
Офис торгпрдставителя США Роберта Лайтхайзера инициировал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для компаний, оказывающих цифровые услуги, говорится в официальном заявлении Лайтхазера.
Обновлено в 19:20
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Недвижимость
Новостройки в России подорожали за год на 11%
В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
Обновлено в 02:30
Общество
Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова
Помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта.
Обновлено в 16:21
Общество
В Армении устранили проблемы с электроснабжением
Обновлено в 18:48
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Обновлено в 10:31
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Общество
Чем болеют разные знаки Зодиака
Чем лучше работают мышцы Овнов, тем лучше его клетки насыщены кислородом и тем меньше он болеет.
Обновлено в 12:40
Общество
Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря
Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина не сможет вернуться на родину раньше декабря текущего года.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Ливерпуль» поздравил ван Дейка с днем рождения
"Ливерпуль" в своем официальном поздравил центрального защитника клуба Виргила ван Дейка с 28-летием.
Обновлено 08 июля в 02:00
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36