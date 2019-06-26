Биржи США растут на перспективах заключения торговой сделки США и КитаяПРАЙМ 11:03

Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

Биржи США растут на перспективах заключения торговой сделки США и Китая

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