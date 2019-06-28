Экономика

Биржи США растут на ожидании встречи Трампа и Си ЦзиньпинаПРАЙМ вчера в 10:00

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Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно растут на фоне ожидания инвесторами заключения торгового соглашения по итогам встречи глав Китая и США, свидетельствуют данные бирж.
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