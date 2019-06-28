Экономика
Биржи США растут на ожидании встречи Трампа и Си ЦзиньпинаПРАЙМ вчера в 10:00
Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно растут на фоне ожидания инвесторами заключения торгового соглашения по итогам встречи глав Китая и США, свидетельствуют данные бирж.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Происшествия
Эксперт рассказал о проблемах полиции в деле отравителя в Москве
Ранее официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району, которые занимались московским отравителем.
Обновлено в 12:49
Культура
В Петербурге откроют «Музей неудачников»
В пятницу, 28 июня, стало известно о том, что в Петербурге откроют "Музей неудачников".
Обновлено в 13:23
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Порошенко испугался встречи Путина и Трампа
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 19:50
Политика
Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Кино
Слух: Райан Рейнольдс сыграет новую версию Дэдпула в Marvel
По слухам, Райан Рейнольдс в образе Дэдпула вольётся в киновселенную Marvel в одном из будущих проектов.
Обновлено в 12:16
Технологии
Ученые назвали животных, которых больше всего боятся люди
В конце концов, инстинктивный страх мог быть спасением человека от смерти.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации
Экипаж самолета Москва–Дублин подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, пишет 29 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:05
Наука
В России представили новый отечественный самолет
Аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил новый концепт гражданского самолёта увеличенной дальности и скорости.
Обновлено 26 июня в 01:39
Общество
Илон Маск: «Быть предпринимателем — это как жевать стекло, глядя в смертельную бездну»
28 июня 48 лет исполнилось Илону Маску — легендарному основателю PayPal, SpaceX, Tesla и еще целого ряда научно-фантастических (скорее, в хорошем смысле) стартапов.
Обновлено в 06:28
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Мария Шарапова показала свой дом для американского журнала
Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Политика
Освобождённые в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобождённых самопровозглашёнными республиками Донбасса украинцев прибыли в Киев самолётом из Минска.
Обновлено в 10:19
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
Напомним, Тереза Мэй во время переговоров с Владимиром Путиным указала на наличие у властей Великобритании неких неопровержимых доказательств причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и обвинила Россию в использовании смертоносного вещества в Солсбери.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной
Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Почти 500 человек эвакуировали из зоны подтопления в Тулуне
Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в городе Тулуне Иркутской области 490 человек, в том числе 117 детей.
Обновлено в 19:59
Авто
Новый пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре
Российские дилеры компании JAC Motors с 1 сентября 2019 года начнут принимать заказы на новый пикап JAC T6.
Обновлено в 04:38
Спорт
Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2020
По итогам жеребьёвки определились соперники мужской сборной России на групповом этапе чемпионата Европы по гандболу 2020 года в Австрии, Швеции и Норвегии.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Наполи» представил домашнюю форму на следующий сезон
"Наполи" презентовал новую домашнюю форму на сезон-2019/20. Комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах.
Обновлено в 20:31