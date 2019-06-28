Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем в пятницу саммите «большой двадцатки» (G20) в Осаке.

Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территории

Происшествия В Индии при обрушении стены погибли 16 человек В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.

Происшествия МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.

Экономика С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».

Шоу-бизнес Лолита рассказала о своем диагнозе Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».

Происшествия В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Происшествия В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Футбол Семья Эриксена ищет дом в Мадриде По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.

Политика Песков рассказал о реанимации «нормандского формата» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.

Шоу-бизнес Андрей Малахов отрастил большой живот Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.

Политика Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Политика Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская хочет родить второго ребёнка Отечественная певица, исполнительница шансона и городских романсов Любовь Успенская на странице в Instagram призналась, несмотря на 65-летний возраст, вполне готова к рождению ещё одного ребёнка.

Музыка В Кемерове ушёл из жизни известный музыкант и композитор Известный композитор погиб на 54 году жизни, об этом сообщили родственники погибшего.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Путин ответил на вопрос о выборе своего преемника Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно думает о выборе своего преемника, начиная с 2000 года.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге» Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".

Общество Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Облачная погода, сильный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.

Армия и оружие Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.