Экономика
Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территорииРосбалт вчера в 11:20
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем в пятницу саммите «большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:44, Вашингтон
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Происшествия
МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения
Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Происшествия
Поезда между Москвой и Петербургом опаздывали из-за воров
Обновлено вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Происшествия
В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
Китай и США договорились возобновить торговые переговоры
Обновлено в 00:39
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Футбол
Семья Эриксена ищет дом в Мадриде
По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
Обновлено вчера в 20:11
Интернет
Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Песков рассказал о реанимации «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».
Обновлено в 00:42
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Андрей Малахов отрастил большой живот
Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа
Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская хочет родить второго ребёнка
Отечественная певица, исполнительница шансона и городских романсов Любовь Успенская на странице в Instagram призналась, несмотря на 65-летний возраст, вполне готова к рождению ещё одного ребёнка.
Обновлено в 00:30
Музыка
В Кемерове ушёл из жизни известный музыкант и композитор
Известный композитор погиб на 54 году жизни, об этом сообщили родственники погибшего.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
Путин ответил на вопрос о выборе своего преемника
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно думает о выборе своего преемника, начиная с 2000 года.
Обновлено 27 июня в 15:30
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Облачная погода, сильный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Обновлено вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский показал Конституцию Украины в виде комикса
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск
После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка
В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14