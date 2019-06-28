Экономика

Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территорииРосбалт вчера в 11:20

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем в пятницу саммите «большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Стартовала встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20

iReactor00:14

Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС - на 0,54%

Финмаркетвчера в 12:18

Азиатские рынки снизились на фоне начала саммита G20

Finam.Ruвчера в 04:30

Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территории

Росбалтвчера в 11:20

Биржи США закрылись в основном плюсе на ожидании встречи Трампа и Си Цзиньпина на G20

ПРАЙМ27 июня в 16:51
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В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Происшествия

МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения

Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
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Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

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С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
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Происшествия

Поезда между Москвой и Петербургом опаздывали из-за воров

Обновлено вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
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Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Происшествия

В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
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Политика

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры

Обновлено в 00:39
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Футбол

Семья Эриксена ищет дом в Мадриде

По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
Обновлено вчера в 20:11
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено вчера в 10:58
Политика

Песков рассказал о реанимации «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».
Обновлено в 00:42
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес

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Фото: Андрей Малахов показал свой живот Напомним, Андрей Малахов является ведущим шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Через его передачу проходят многие звезды с непростой судьбой.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Транспорт

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Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская хочет родить второго ребёнка

Отечественная певица, исполнительница шансона и городских романсов Любовь Успенская на странице в Instagram призналась, несмотря на 65-летний возраст, вполне готова к рождению ещё одного ребёнка.
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В Кемерове ушёл из жизни известный музыкант и композитор

Известный композитор погиб на 54 году жизни, об этом сообщили родственники погибшего.
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Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

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Происшествия

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Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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Путин ответил на вопрос о выборе своего преемника

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что постоянно думает о выборе своего преемника, начиная с 2000 года.
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Облачная погода, сильный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
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После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
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В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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