Финансы

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК вчера в 09:27

Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США выросли перед открытием торговой сессии на американских биржах. Торги в среду должны открыться ростом индексов. Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов.
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Фондовая Америка закрылась на позитиве

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Биржи США закрылись ростом после публикации протоколов ФРС

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Обновлено вчера в 22:00
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Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
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Армия и оружие

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Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
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Фирма "Кофенс" специализируется на компьютерной безопасности.
Обновлено вчера в 19:09
Общество

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Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
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Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
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Пожар возник на территории Храма Христа Спасителя в Москве

Обновлено в 01:31
Политика

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Источники издания уточнили, что в ближайшее время могут быть обнародованы некие сведения, которые способны не только поставить под сомнение репутацию Зеленского, но и уничтожить его шансы на победу во втором туре президентских выборов.
Обновлено вчера в 13:05
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ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
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Обновлено вчера в 11:33
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Обновлено вчера в 06:02
Экономика

«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей

Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
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Задержанного главу Дербентского района Дагестана доставили в Москву

Задержанный глава Дербентского района Республики Дагестан Магомед Джелилов доставлен в Москву.
Обновлено вчера в 14:27
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У Кудрявцевой в Лондоне украли кошелек

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«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
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Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России

Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы.
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В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
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Останки ранее неизвестного вида людей были найдены на филиппинском острове Лусон.
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Чем опасны автомобили, всю зиму простоявшие в сугробе

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ЕС и Великобритания договорились об отсрочке Brexit

Евросоюз и Великобритания согласовали дату отсрочки по Brexit.
Обновлено в 00:52
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