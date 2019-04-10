Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК вчера в 09:27

Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США выросли перед открытием торговой сессии на американских биржах. Торги в среду должны открыться ростом индексов. Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов.

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

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