Финансы
Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК вчера в 09:27
Фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США выросли перед открытием торговой сессии на американских биржах. Торги в среду должны открыться ростом индексов. Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов.
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Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:00
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Авто
Subaru анонсировала новый Outback
Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
СМИ сообщили об отстранении президента и правительства Судана военными
Как сообщает СМИ, армия анонсирует создание военного совета, который будет осуществлять руководство страной на время переходного периода.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме «Кофенс»
Фирма "Кофенс" специализируется на компьютерной безопасности.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Порошенко готовится выиграть нокаутом
Источники издания уточнили, что в ближайшее время могут быть обнародованы некие сведения, которые способны не только поставить под сомнение репутацию Зеленского, но и уничтожить его шансы на победу во втором туре президентских выборов.
Обновлено вчера в 13:05
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
Соловьев уроком истории поставил на место американца, приписавшего США обе победы над Германией
Известный ведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без Америки.
Обновлено вчера в 06:02
Экономика
«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей
Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Задержанного главу Дербентского района Дагестана доставили в Москву
Задержанный глава Дербентского района Республики Дагестан Магомед Джелилов доставлен в Москву.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
У Кудрявцевой в Лондоне украли кошелек
Обновлено вчера в 21:35
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к гражданам
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий наказание для чиновников за оскорбления граждан, социальных и профессиональных групп.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Наука
Останки нового вида людей были найдены на Филиппинах
Останки ранее неизвестного вида людей были найдены на филиппинском острове Лусон.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Авто
Чем опасны автомобили, всю зиму простоявшие в сугробе
Обновлено вчера в 06:22
Политика
ЕС и Великобритания договорились об отсрочке Brexit
Евросоюз и Великобритания согласовали дату отсрочки по Brexit.
Обновлено в 00:52