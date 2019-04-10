Финансы
Биржи США растут на фоне статистики и в ожидании протокола ФРСПРАЙМ вчера в 09:48
Основные фондовые индексы США торгуются в среду в плюсе, поддерживает торги сильная статистика по стране, трейдеры продолжают ожидать публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и начала сезона отчетностей, свидетельствуют данные бирж.
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Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщила ТАСС в среду заведующая литературной частью театра "Современник" Евгения Кузнецова.
Обновлено вчера в 12:46
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Поступает информация о военном перевороте в Судане
Из Хартума поступает информация, что в стране произошел военный переворот.
Обновлено в 00:23
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4
Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Володин попросил депутата не материться в соцсетях
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия
Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви
Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова пережила измены мужа и смерть сына. Что спасло: увлечение саентологией или сильный характер?
Ирине удалось сохранить силу духа, пережив гибель единственного сына, а все разговоры о расставании с супругом она пресекает на корню.
Обновлено в 00:00
Общество
Прогноз Гидрометцентра на месяц: и снег, и дождь
Вновь теплеть начнет с 20 апреля. Гидрометцентр прогнозирует в этот день уже +8°С, но погоду подпортит дождь.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Инвалидам и многодетным семьям из госбюджета вернут 50% от растаможки авто
Государство намерено с нынешнего года возмещать инвалидам и многодетным семьям 50 процентов от уплаченной на госгранице таможенной пошлины, налога при ввозе легкового автомобиля.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
«Деньги есть»: Сын Олега Табакова не хочет работать
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Пропавшая в Иркутской области девочка найдена у соседки
Восьмилетняя девочка, пропавшая 10 апреля в Усть-Куте Иркутской области, найдена у соседки, которая ее приютила.
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Музыка
Удивительный сказочный мир в клипе «Iʼve Been Waiting» от Лил Пипа, Fall Out Boy и iLoveMakonnen
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
Российские и китайские незаметные подводные лодки могут первыми обнаружить и поднять новейший F-35.
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено вчера в 09:23
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung бегут на Google Pixel 3 и OnePlus 6T
Как оказалось, более половины (51%) покупателей смартфонов Google Pixel 3 до этого пользовались смартфонами Samsung.
Обновлено 09 апреля в 14:14
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00