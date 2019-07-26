Финансы

Биржи США растут на данных по ВВП в странеПРАЙМ 10:20

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Инвесторы отыгрывают данные по статистике из США, согласно которым реальный рост ВВП США во втором квартале 2019 года, согласно предварительной оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП лишь на 1,8%.
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