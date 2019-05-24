Экономика

Биржи США пытаются расти после серьезной распродажи наканунеПРАЙМ 11:25

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Американские фондовые индексы в пятницу пытаются расти на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации с Huawei после сильной распродажи акций накануне, свидетельствуют данные торгов.
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Биржи США пытаются расти после серьезной распродажи накануне

ПРАЙМ11:25

Трамп и нефть дали рынку шанс восстановить потери. Акции пошли вверх

РБК09:28

US STOCKS-Уолл-стрит растёт на фоне ослабления торговой напряженности

Financial One10:39
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
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Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

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DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм»

Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.
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«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

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Обновлено в 11:48
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