Финансы
Биржи США просели более чем на 3% на фоне опасений рецессииЭкономика сегодня вчера в 18:13
Снижение котировок на основных фондовых биржах США более чем на 3% по итогам торгов послужило реакций рынка на инверсию доходности краткосрочных и долгосрочных гособлигаций на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии.
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Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
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Футбол
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Авто
Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией
Американский производитель Dodge почтит 50-летний юбилей модели Charger Daytona лимитированной версией.
Обновлено вчера в 14:44
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
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Обновлено в 03:36
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
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Армия и оружие
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Гаджеты
IPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус
В социальной сети появилось фото, которое предполагает, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro будут поддерживать стилус.
Обновлено в 07:01
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила установки дорожных камер
В сентябре могут быть приняты новые методические рекомендации Минтранса России по установке дорожных камер.
Обновлено в 02:09
Авто
Chevrolet представил обновленный Cruze
Обновлено в 06:21
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Гаджеты
Silicon Lottery представила статистику разгона старших моделей Ryzen 3000
Магазин Silicon Lottery приводит статистику разгона для трёх старших процессоров семейства Matisse: восьмиядерных Ryzen 7 3700X и 3800X и 12-ядерного Ryzen 9 3900X.
Обновлено в 03:35
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Россиянин выбросил из окна четырехмесячную дочь
В одном из микрорайонов Красноярска местный житель выбросил из окна общежития четырехмесячную дочь.
Обновлено в 06:57
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Тринадцать штатов США подали иск против Трампа
Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в составе группы из 13 штатов подал иск против администрации президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:07
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубля
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Политика
Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
Обновлено в 05:49
Хоккей
Форвард СКА Йори Лехтеря не хочет говорить с финскими журналистами
После игры местные журналисты попытались поговорить с 31-летним новичком питерцев Йори Лехтеря, который вместе с Бывальцевым и Плотниковым организовал победный гол в ворота «шутов».
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Политика
Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ
По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44