Финансы

Биржи США просели более чем на 3% на фоне опасений рецессииЭкономика сегодня вчера в 18:13

Снижение котировок на основных фондовых биржах США более чем на 3% по итогам торгов послужило реакций рынка на инверсию доходности краткосрочных и долгосрочных гособлигаций на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии.
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